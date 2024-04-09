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中市第3波米製麵條製造業者稽查 5業者限期改善

中市府執行米溼麵製品製造業稽查專案。（衛生局提供）

中市府執行米溼麵製品製造業稽查專案。（衛生局提供）

2024/04/09 19:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「寶林茶室」食品中毒事件，已讓民眾食不安心，為保障市民飲食安全，台中市食品藥物安全處持續加大力度把關，已完成第3波米製麵條（粿條、河粉） 製造業者稽查，除了5家業者有未出示體檢表等項目待限期改善外，其餘業者均符合規定，後續將持續加強稽查，為市民把關食安。

食安處表示，這次米製麵條（粿條、河粉）製造業者稽查專案，透過台中市首創的台中食安資料庫進行相關資料的輔助查詢及分析，鎖定米製麵條（粿條、河粉）製造業者及加工代工廠共17家進行全面稽查，其中有2家業者稽查時未營業，其餘15家稽查時已暫停生產粿條、河粉等產品。

食安處仍針對製造場所及人員衛生、食品標示、來源文件保存、食材保存覆蓋情形、食品添加物管理及產品責任險等重點加強稽查，常見衛生缺失有「從業人員未提供體檢報告」、「食材未離地放置」、「作業區積塵不潔」等項目，皆已要求立即改善，後續複查如仍未合格，可依違反食品安全衛生管理法第8條規定，處6萬至2億元罰鍰。

食安處表示，將不定期稽查，一旦查有違規情事，將依法處辦，以維護消費者飲食衛生安全。

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