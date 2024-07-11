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最高齡員工83歲！雲林老字號食品公司「又老又弱勢」 背後原因超有愛

77歲高振堂從18歲起就開始工作，生產線大小事都摸遍，被老闆譽為「全方位人才」。 （記者李文德攝）

77歲高振堂從18歲起就開始工作，生產線大小事都摸遍，被老闆譽為「全方位人才」。 （記者李文德攝）

2024/07/11 13:36

〔記者李文德／雲林報導〕全台面臨缺工危機，就連傳統產業也無可倖免。不過雲林超過75年老字號企業源順食品第三代負責人吳全斌卻是大膽聘用中高齡者，全公司34位員工有14位就是。他表示，中高齡者有工作需求何不讓他們嘗試？只要願意者皆會給予機會。

源順食品1949年成立以生產米粉起家，已傳至第三代負責人吳全斌的手中，面臨大環境缺工浪潮，除了多角化經營是必然，對於缺工問題更是需要解決。為能夠守住老字號品牌，吳全斌10年前好似「洞燭先機」，和虎尾就業中心合作，為職場環境導入「職務再設計」資源，多次藉由「改善工作設備」、「提供就業輔具」減緩員工負重壓力，讓公司內的中高齡、高齡員工安穩待在公司。

吳全斌表示，年輕人認為傳產工作枯燥、升遷機會少，薪資也不如預期，這現象一度讓經營出現困難，不過周遭村里長者都有「退而不休」的想法，加上公司也盼能夠與周遭社區友好，何不「化危機為轉機」，用「人口老化」創造機會。

吳全斌指出，34名員工有14名為中高齡，60歲以上就有5人，年紀最長者83歲，除此之外，更聘用5名身心障礙員工。雖然被笑說公司員工「又老又弱勢」，可是何不給願意就業者機會，讓他們能夠在職場上找到一片天？只要有需求者便會雇用。

在包裝部門任職7年的83歲陳葉美雲表示，只要體力允許就會做下去，感謝老闆看見長者還有工作需求；77歲的高振堂說，從18歲起就開始服務，生產線全都摸遍，被老闆譽為「全方位人才」，一輩子都奉獻在此，不想退休也不願意退，只要能做多少便是多少。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，全國中高齡勞動參與率65.75％，而65歲以上就業者為9.84％，顯示各地尚有中高齡者就業需求。此公司不僅解決人力需求，還提升了弱勢求職者的就業機會。而勞動部今年推動「55Plus壯世代就業促進獎勵」，年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者並離開職場3個月以上，經公立就業服務機構推介就業，勞工最高可領6萬元獎勵金，歡迎中高齡求職者洽詢各就業中心。

83歲陳葉美雲在包裝部門任職7年，至今眼力依然「嚇嚇叫」工作起來順暢又快速。（記者李文德攝）

83歲陳葉美雲在包裝部門任職7年，至今眼力依然「嚇嚇叫」工作起來順暢又快速。（記者李文德攝）

第三代負責人吳全斌（中）大膽聘用多名中高齡長者及身心障礙者，他表示只要願意試都會給機會。（記者李文德攝）

第三代負責人吳全斌（中）大膽聘用多名中高齡長者及身心障礙者，他表示只要願意試都會給機會。（記者李文德攝）

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