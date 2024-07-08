中市65歲以上勞動人口4.2萬 山線銀髮人才服務據點7/10成立
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市65歲以上勞動人口達4萬2千人，勞動參與率9.6%，銀髮族仍有滿滿的工作能量，中市府推動銀髮就業能量再升級，將於10日在陽明市政大樓1樓揭牌成立「台中市山線地區銀髮人才服務據點」，同時舉辦聯合徵才，邀請王品餐飲、愛買、美廉社、全家、統一超商及萬安保全等6家企業提供超過150個工作機會，還有多個部份工時職缺。
勞工局長林淑媛表示，據行政院主計總處最新調查，台中市45至64歲的勞動力人口達55萬4千人，勞動參與率66.3%，65歲以上勞動人口達4萬2千人，勞動參與率9.6%；均創近年新高且與109年相較，也增加近7萬人中高齡勞動人口，顯示109年12月4日「中高齡者及高齡者就業促進法」生效實施後，市府透過社會倡議、企業輔導與相關方案推動，多管齊下已鼓勵許多中高齡朋友再次投入職場就業。
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勞工局表示，為協助年滿55歲求職者便利使用銀髮人才服務據點資源，今年4月在豐原區成立第2處「台中市山線地區銀髮人才服務據點」，由專責就服員依就業需求，協助開拓友善中高齡企業及適性職缺，7月10日除辦理揭牌，同時規劃第1場聯合徵才，邀請6家企業提供超過150個工作機會，職缺平均薪資超過3萬5000元，其中王品餐飲、美廉社、全家及統一超商等企業也提供56個部份工時職缺，透過此徵才活動，協助中高齡求職者順利就業。
林淑媛指出，就服處更整合資源推出樂齡就業五告讚方案，針對中高齡朋友求職準備、就業媒合及穩定就業三階段需求，提供職場體驗跨域培力課程、職務再設計、中高齡人力資源平台、企業輔導及就業獎勵等多項優質服務。