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中市65歲以上勞動人口4.2萬 山線銀髮人才服務據點7/10成立

中市山線地區銀髮人才服務據點提供求職求才服務及開發友善中高齡廠商協助媒合就業。（市府提供）

中市山線地區銀髮人才服務據點提供求職求才服務及開發友善中高齡廠商協助媒合就業。（市府提供）

2024/07/08 20:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市65歲以上勞動人口達4萬2千人，勞動參與率9.6%，銀髮族仍有滿滿的工作能量，中市府推動銀髮就業能量再升級，將於10日在陽明市政大樓1樓揭牌成立「台中市山線地區銀髮人才服務據點」，同時舉辦聯合徵才，邀請王品餐飲、愛買、美廉社、全家、統一超商及萬安保全等6家企業提供超過150個工作機會，還有多個部份工時職缺。

勞工局長林淑媛表示，據行政院主計總處最新調查，台中市45至64歲的勞動力人口達55萬4千人，勞動參與率66.3%，65歲以上勞動人口達4萬2千人，勞動參與率9.6%；均創近年新高且與109年相較，也增加近7萬人中高齡勞動人口，顯示109年12月4日「中高齡者及高齡者就業促進法」生效實施後，市府透過社會倡議、企業輔導與相關方案推動，多管齊下已鼓勵許多中高齡朋友再次投入職場就業。

勞工局表示，為協助年滿55歲求職者便利使用銀髮人才服務據點資源，今年4月在豐原區成立第2處「台中市山線地區銀髮人才服務據點」，由專責就服員依就業需求，協助開拓友善中高齡企業及適性職缺，7月10日除辦理揭牌，同時規劃第1場聯合徵才，邀請6家企業提供超過150個工作機會，職缺平均薪資超過3萬5000元，其中王品餐飲、美廉社、全家及統一超商等企業也提供56個部份工時職缺，透過此徵才活動，協助中高齡求職者順利就業。

林淑媛指出，就服處更整合資源推出樂齡就業五告讚方案，針對中高齡朋友求職準備、就業媒合及穩定就業三階段需求，提供職場體驗跨域培力課程、職務再設計、中高齡人力資源平台、企業輔導及就業獎勵等多項優質服務。

就服員向中高齡民眾說明獎勵專案。（市府提供）

就服員向中高齡民眾說明獎勵專案。（市府提供）

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