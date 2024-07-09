嘉市樂齡馬術活動 伴長者培養好肌力

嘉義市長黃敏惠（右二）等人，今天到幸福山丘馬場探視剛添丁的「Lulu」。 （記者丁偉杰攝）

2024/07/09 15:28

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為鼓勵長者走出家門活動，嘉義市5年來開設樂齡健康訓練場，藉由馬術休閒活動讓長者鍛鍊好肌力，其中，馬寶貝「Lulu」為長者帶來心靈撫慰及歡樂，最近「Lulu」喜添丁，嘉義市長黃敏惠今天送上紅蘿蔔、蘋果及西瓜作為月子禮，並為新生小馬取名「Brown」，期待「Lulu」一家未來繼續為市民服務，以可愛魅力吸引更多長者走出戶外。

黃敏惠偕同市府衛生局長廖育瑋及社團法人中華民國物理治療師公會全國聯合會副理事長朱世瑋等人，一同到幸福山丘馬場探視剛添丁的「Lulu」，並祝賀幸福山丘老闆陸海鎮再添馬金孫。

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黃敏惠說，嘉市自2019年9月起開設樂齡健康訓練場，將衛生局旁空間打造成為長者訓練及市民休閒運動的園地，學習芬蘭「老人遊樂園」概念，以詩經園圃-采菲場、馬術休閒場域及長輩農作休閒區，鼓勵長者走出戶外、接觸人群。

其中最受長者期待的，就是每兩週1次的馬術休閒活動，馬寶貝「Lulu」、「乖乖」等馬兒的親人與可愛，為長者帶來心靈的撫慰及歡樂，馬術休閒活動至今已舉辦103場，服務超過1500人次。

廖育瑋說，「LuLu」目前坐月子，馬術休閒活動也沒有停擺，近日由「Lulu」大女兒「乖乖」與迷你馬、狗狗的組合，為長者帶來歡樂時光。

廖育瑋表示，馬術休閒活動也推展至嘉義公園、北香湖公園及長榮公園，每月安排2次活動，讓愛好運動及馬術的長者就近免費參加，增進人際交流、身心靈健康。

馬寶貝「Lulu」陪伴長者好肌力。（記者丁偉杰攝）

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