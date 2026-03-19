拖吊蟑螂2主嫌免押 北院裁定40萬交保

北院裁定「拖吊蟑螂」蔡尚璁、許峯頤以40萬交保。（資料照）

涉拖吊蟑螂的騰至拖吊蔡尚璁與東海拖吊許峯頤，檢方將2主嫌聲押禁見。台北地院今（19日）裁定蔡、許2人以40萬交保。稍早，「小崔拖吊」業者崔博翔，也被移送至北檢複訊。

騰至拖吊蔡尚璁與東海拖吊許峯頤及女會計等6人涉違法拖吊，18日下午移送至台北地檢署複訊。檢方認定蔡、許2人違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺及恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人及反覆實施同一犯罪之虞，於當晚聲押禁見，其餘4名被告以20萬交保。

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台北市刑大調查，騰至、東海、小崔三家拖吊公司互相合作，並透過繁瑣合約條款牟利，先投放3、4萬元的廣告，當有需要的車主搜尋拖吊服務，便會優先找到他們，待交通事故發生以後，業者們會先將車拖上拖吊車，要求簽署名目繁多的電子合約，倘若事後反悔，就會拒絕放行。

價目表中包括，機車及一般小型車起拖1500元，小貨車3500元，休旅車5500元，事故車7500元，進口車8000元，每公里加收50元，四輪離地另加900元，機車固定費5000元。若傳動軸斷裂、車輛翻覆、掉入坑洞或泥沙中，收費8000至20000元不等，安裝輔助輪「一輪」收2500元。

輪胎卡死每輪6000元，高架道路作業另加3500元風險費，吊桿作業1.6萬元，車輛翻正、泥沙脫困收2萬元，窄巷作業加5000元，多項超高額收費引發民怨。

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