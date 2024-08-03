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鬼門將開！新港奉天宮循百年古禮「封鐘鼓」 避免驚嚇好兄弟

嘉義新港奉天宮依循古禮舉辦「封鐘鼓」儀式。（記者蔡宗勳攝）

嘉義新港奉天宮依循古禮舉辦「封鐘鼓」儀式。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/03 13:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕明天就是農曆7月，相傳鬼門今半夜子時就會開啟，讓好兄弟到人間接受款待，嘉義新港奉天宮今依循古禮舉辦隆重的「封鐘鼓」儀式，由董事長何達煌登梯為鐘、鼓貼上封條，農歷7月停止鳴鐘擊鼓，避免驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。

何達煌表示，擊鐘鳴鼓的作用是震攝好兄弟，讓妖魔鬼怪遠離廟，封鐘鼓是媽祖慈悲的具體表現，即使大家懼怕鬼魂，媽祖也不忍心傷害無家可歸的好兄弟，封鐘鼓讓好兄弟安心到陽間參加普度，流傳至今已有數百年歷史。

廟方也說，農曆7月封收鐘鼓的傳統，源自笨港天后宮時期，迄今已有數百年歷史，開台媽祖駐台超過400年仍維持傳統，而依據古禮封鐘鼓後，廟方農曆7月期間不燃放鞭炮、不誦經，等到農曆8月1日清晨5點才重新開封鐘、鼓。

何達煌強調，今晚子時就是農曆7月鬼門開，媽祖慈悲普度眾生，今天早上依循傳統封鐘鼓，讓好兄弟順利到陽間接受普度，還會再辦桌普度，讓大家吃得開心、平安，封鐘鼓傳統，媽祖就像母親一樣愛和平，希望大家都平安。

何達煌進一步說，開台媽祖9月6日至8日將到綠島海巡、賜福綠島，今天起在新港奉天宮發放官方限定綠島潛水明信片，寫上姓名、地址和祝賀語，就可由協助廟方投寄綠島海底郵筒後，再從海底撈出後寄到指定地址，數量有限送完為止。

嘉義新港奉天宮董事長何達煌登梯封鐘鼓。（記者蔡宗勳攝）

嘉義新港奉天宮董事長何達煌登梯封鐘鼓。（記者蔡宗勳攝）

嘉義新港奉天宮董事長何達煌（左）展示官方限定綠島潛水明信片。（記者蔡宗勳攝）

嘉義新港奉天宮董事長何達煌（左）展示官方限定綠島潛水明信片。（記者蔡宗勳攝）

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