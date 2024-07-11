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藍白要漲公糧價 陳駿季：物價漲、進口米搶市、米價崩盤三輸

國眾兩黨立委意圖調漲公糧價每公斤至少8元，對於是否未來小碗滷肉飯一碗會不會飆漲到50元以上，農業部長陳駿季未正面回答，但也坦言依照過去經驗，公糧價調漲後，因為米屬於民生基本物資，末端物價都會調漲。（記者楊媛婷攝）

國眾兩黨立委意圖調漲公糧價每公斤至少8元，對於是否未來小碗滷肉飯一碗會不會飆漲到50元以上，農業部長陳駿季未正面回答，但也坦言依照過去經驗，公糧價調漲後，因為米屬於民生基本物資，末端物價都會調漲。（記者楊媛婷攝）

2024/07/11 12:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕國眾兩黨挾立院多數，將公糧收購價提高8元逕付二讀，今（11日）中午黨團協商，農業部長陳駿季表示，提高公糧價格8元國庫不僅年支出增超過100億元，依過去經驗公糧價提高後，消費端物價會大漲，也因農民搶種豐產但品質欠佳米，反讓進口米搶市，也因農民搶種最後米價崩盤，完全是三輸。

我國是全球目前唯一還在施行公糧收購的國家，實施迄今已滿50年，當年施行該政策是為刺激農民種稻，而隨飲食習慣變遷，陳駿季表示，國內稻米超產約20萬噸，直到去年國內稻米栽種面積降到約24萬公頃後，稻米產銷接近平衡，濕穀價格每百台斤達1062元，是史上最高，國眾兩黨意圖透過主決議方式將現行公糧收購價每公斤含烘穀費用26元，再提高8元，而國內稻穀僅3成繳公糧，7成由民間糧商收購。

陳駿季表示，若公糧收購價提高8元，國庫每年收購公糧的支出費元將為194.6億元，較原本收購公糧費用每年固定支出增加至少113億元，隨公穀收購價提高後，因稻米屬於民生基本物資，也會帶動其他農作物調漲，將產生蝴蝶效應，導致末端物價波動，也坦言2011年時調漲公糧價，後來民生市場整體米價每公斤上漲3元，也就是公糧價調漲將影響末端物價，因農民搶種，最後市場供過於求，導致米價崩盤，如2020年公糧收購量暴增，糧價跌到10年新低，每百台斤濕穀僅923元，也就是長期來看，農民收入未提高，「這是絕對不願意樂見的。」

陳駿季進一步指出，不僅物價將漲、農民收入實質長期無法提高，後續還可能因公糧都是看量不看質，因此農民之後可能會種豐產但品質欠佳的稻米品種，在國產米越來越難吃下，確實可能會造成品質好的進口米搶市。

目前對於提高公糧價仍在朝野協商，若國眾兩黨依照席次多數優勢強行通過，陳駿季坦言，過去從沒有發生過這種案例，也坦言若開此惡例，未來所有產業希望提高價格都只要透過立委喊價就好，希望立委可了解到農業部規劃透過「1集2轉3加3方式」，在3年內讓乾穀價每公斤提高3元方式實質增加農民收益方式，也表示下鄉跟產地溝通，8成都接受農業部提出的方案，盼立委勿強行通過，也表示若通過農業部也會有後續因應措施。

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