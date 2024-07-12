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「口罩男」身分比對結果曝 南市警局長：懷疑對象不只1人這2天會有結果

雖然警方掌握「口罩男」身分，但是初步判斷身材特徵與槍手有落差。（民眾提供）

雖然警方掌握「口罩男」身分，但是初步判斷身材特徵與槍手有落差。（民眾提供）

2024/07/12 12:28

〔記者王捷／台南報導〕檢警持續偵辦林士傑槍擊案，在第二輛被潑鹽酸滅證的車上查到用過的口罩，當天就比對到「口罩男」身分，但經過一天追查，初步認為「口罩男」與槍手的特徵不符，南市警長廖宗山強調，這兩天會有結果，且懷疑對象不只一人。

據了解，警方在案發第一天發現燒毀的「第一輛車」時，就已掌握槍手逃亡疑用3輛車，在被潑酸滅證的「第二輛車」上發現權利車的車主有多項前科，雖然車主年紀很大，與槍手有落差，但警方判斷可能是相關人，最後決定派員埋伏，等過了一段時間確定撲空，才開車門鑑識。

警方在第二輛車內發現一雙涼鞋、一件褲子，還有用過的口罩，口罩上雖然有鹽酸潑濺的痕跡，但是很幸運在口罩上發現DNA跡證，讓警方士氣大振，「口罩男」疑似有槍砲等犯罪前科，很可能與槍擊案有關。

不過在初步比對後，警方發現「口罩男」的身材特徵疑似與槍手不同，但因為槍手全身上下包緊緊，警方也不敢輕易斷言，但沒有放棄希望已往相關人方向偵辦。

警方內部有傳出可能是外籍移工犯案，但警長廖宗山指出，目前還沒追查外籍移工，雖然不確定「口罩男」與槍擊案是否有關，但目前有鎖定多位嫌疑人，將在這兩天有結果。

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