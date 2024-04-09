日本排隊用餐遇台灣人「解壓縮」！網罵：台灣人的壞習慣

近日，有一名網友在日本旅遊排隊吃飯時，竟遇到有台灣人「解壓縮」，從原先的3人變成8人，令他感到十分傻眼。排隊示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/04/09 19:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每當出現排隊人潮時，常常會有藉著一人排隊而讓後到的親朋好友可以插入隊伍中的「代排」情況，此舉也被稱為「解壓縮」。近日，有一名網友在日本旅遊排隊吃飯時，竟遇到有台灣人「解壓縮」，從原先的3人變成8人，令他感到十分傻眼。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友以「在日本排隊遇到解壓縮」為題在Dcard發文抱怨，第一次到日本自由行，雖然旅程上有拉肚子、天氣不好的小插曲，但整體感受不錯。不過，原PO透露，在跟旅伴排隊用餐一間知名餐廳時，店員剛好在身後拉線告知今日「受付終了」（已結束接待），「很幸運我們排到最後一組，再晚一些就吃不到了」。不料，原PO排隊等了15分鐘後，「有兩個台灣人，直接拉開封鎖的線，進來跟我們前面那一組人會合，然後寒暄聊天，我跟旅伴真的白眼翻到後腦勺」。

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原PO指出，剛剛在別間店購物還遇見這兩人，買完就走來排隊，排了一下他們才出現。更扯的是，又有一位女生加入前面的隊伍，「我們前面硬生生地被插了三個人，他們變成一大群總共快八人」，且他們看起不是一大群都很熟的樣子，加上這間店又不是吃合菜一整桌的，反而是吧檯的位子，「後來他們也是分兩個兩個一組進去吃，座位也都沒有一起」。

原PO提到，排隊的時候也不是先登記人數的，後來店員才來發菜單詢問幾位用餐。對此，原PO也無奈表示，「他們後面沒人就算了，但後面還有我們是最後一組」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「超沒水準欸」、「台灣人的壞習慣」、「我去東京車站店，店員會特別跟外國客說不能代排要全部人員都排隊，就知道一定很多這種狀況」、「這種的真的很難處理欸」、「在國外這樣真的蠻丟臉的耶，近年旅日的台灣人變很多，就發現滿多沒水準沒素質的事情發生，真的拜託出國玩就給自己國家留個好名聲吧，大家應該也知道蠻多國家都不待見中國遊客，直接原因就是因為他們素質不好，真的不想變成第二個中國」。

也有不少網友分享自身經歷，「我之前去沖繩也遇過！台灣人排拉麵，我直接大聲開酸說：『解壓縮噢！真好意思耶！』」、「之前去沖繩買藥妝，原本前面有兩組（一對台灣夫婦；一對香港夫婦），其中一組台灣人直接解壓縮，從2人變成10個人（應該是大家庭有老有少），還零零散散地輪流一直拿東西放到正在結帳的籃子裡，光那一組人就花了一小時左右。」、「前陣子在成田機場，伴手禮那邊也是排的落落長。我朋友買好先去排隊，但我也沒那個勇氣去蹭他的位子也是去最後面開始排。結果前面一個死肥宅直接往他認識的人的旁邊一站，立馬解壓縮。」。

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