為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

日本排隊用餐遇台灣人「解壓縮」！網罵：台灣人的壞習慣

近日，有一名網友在日本旅遊排隊吃飯時，竟遇到有台灣人「解壓縮」，從原先的3人變成8人，令他感到十分傻眼。排隊示意圖，與本文無關。（資料照）

近日，有一名網友在日本旅遊排隊吃飯時，竟遇到有台灣人「解壓縮」，從原先的3人變成8人，令他感到十分傻眼。排隊示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/04/09 19:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每當出現排隊人潮時，常常會有藉著一人排隊而讓後到的親朋好友可以插入隊伍中的「代排」情況，此舉也被稱為「解壓縮」。近日，有一名網友在日本旅遊排隊吃飯時，竟遇到有台灣人「解壓縮」，從原先的3人變成8人，令他感到十分傻眼。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友以「在日本排隊遇到解壓縮」為題在Dcard發文抱怨，第一次到日本自由行，雖然旅程上有拉肚子、天氣不好的小插曲，但整體感受不錯。不過，原PO透露，在跟旅伴排隊用餐一間知名餐廳時，店員剛好在身後拉線告知今日「受付終了」（已結束接待），「很幸運我們排到最後一組，再晚一些就吃不到了」。不料，原PO排隊等了15分鐘後，「有兩個台灣人，直接拉開封鎖的線，進來跟我們前面那一組人會合，然後寒暄聊天，我跟旅伴真的白眼翻到後腦勺」。

原PO指出，剛剛在別間店購物還遇見這兩人，買完就走來排隊，排了一下他們才出現。更扯的是，又有一位女生加入前面的隊伍，「我們前面硬生生地被插了三個人，他們變成一大群總共快八人」，且他們看起不是一大群都很熟的樣子，加上這間店又不是吃合菜一整桌的，反而是吧檯的位子，「後來他們也是分兩個兩個一組進去吃，座位也都沒有一起」。

原PO提到，排隊的時候也不是先登記人數的，後來店員才來發菜單詢問幾位用餐。對此，原PO也無奈表示，「他們後面沒人就算了，但後面還有我們是最後一組」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「超沒水準欸」、「台灣人的壞習慣」、「我去東京車站店，店員會特別跟外國客說不能代排要全部人員都排隊，就知道一定很多這種狀況」、「這種的真的很難處理欸」、「在國外這樣真的蠻丟臉的耶，近年旅日的台灣人變很多，就發現滿多沒水準沒素質的事情發生，真的拜託出國玩就給自己國家留個好名聲吧，大家應該也知道蠻多國家都不待見中國遊客，直接原因就是因為他們素質不好，真的不想變成第二個中國」。

也有不少網友分享自身經歷，「我之前去沖繩也遇過！台灣人排拉麵，我直接大聲開酸說：『解壓縮噢！真好意思耶！』」、「之前去沖繩買藥妝，原本前面有兩組（一對台灣夫婦；一對香港夫婦），其中一組台灣人直接解壓縮，從2人變成10個人（應該是大家庭有老有少），還零零散散地輪流一直拿東西放到正在結帳的籃子裡，光那一組人就花了一小時左右。」、「前陣子在成田機場，伴手禮那邊也是排的落落長。我朋友買好先去排隊，但我也沒那個勇氣去蹭他的位子也是去最後面開始排。結果前面一個死肥宅直接往他認識的人的旁邊一站，立馬解壓縮。」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本《機動戰士鋼彈》導演稱「台灣是鄰國」！ 小粉紅出征喊抵制
2024/04/05 20:21

日本《機動戰士鋼彈》導演稱「台灣是鄰國」！ 小粉紅出征喊抵制
不只日本關心大地震！ 吳鳳暖心喊話：土耳其站在台灣人身邊
2024/04/04 13:37

不只日本關心大地震！ 吳鳳暖心喊話：土耳其站在台灣人身邊

凍齡男偶像曝養膚秘辛　一招打造男神肌
日本拉麵店「根本魔界」？ 旅台日人曝1規定：在台灣會被罵死
2023/11/06 15:46

日本拉麵店「根本魔界」？ 旅台日人曝1規定：在台灣會被罵死
日大學生疑公然喊「那女生胸部好大」 網搖頭「日式禮貌都只做表面」
2024/04/08 23:52

日大學生疑公然喊「那女生胸部好大」 網搖頭「日式禮貌都只做表面」

海洋狂想曲 高雄港都熱鬧開幕
日本人常吃澱粉卻不胖？ PTT鄉民曝台灣人「2大幸福肥原因」
2023/08/15 16:23

日本人常吃澱粉卻不胖？ PTT鄉民曝台灣人「2大幸福肥原因」
AV傳奇神車「SOD魔鏡號」來台灣 老司機斜笑：趕快貼近看
2024/04/07 15:33

AV傳奇神車「SOD魔鏡號」來台灣 老司機斜笑：趕快貼近看
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播