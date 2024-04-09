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高市中心主要路口中華、五福圓環動線再優化 減少行人過路時間

高雄市中心主要路口的中華、五福圓環，動線再優化，圓環內側現有槽化線區將轉化成人行空間。（工務局提供）

高雄市中心主要路口的中華、五福圓環，動線再優化，圓環內側現有槽化線區將轉化成人行空間。（工務局提供）

2024/04/09 13:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市中心主要路口的中華、五福圓環，動線再優化，工務局已進場施工，圓環內側現有槽化線區域將轉化成人行空間，未來行人與自行車可安全直行通過路口，減少過路時間與長度。

高雄市大立商圈的中華、五福圓環，每天的車流量相當大，機車騎士過去得繞圓環而行，但圓環外圈機慢車只能直行或右轉、不得左轉，常有壅塞或擦撞情形。

高市府前年10月縮減分隔島，圓環內機車可與和汽車一起直行，不少機車騎士感到方便多了；不過，行人仍僅能繞行外環外側人行道。

為使路口進一步簡化並改善通行動線，研議後將圓環內側現有槽化線區域，轉化成人行空間，由交通局規劃、工務局道工處施工，工程已於3月底進場施做。

高雄市工務局表示，為縮短步行路程，將環內槽化區改造為人行空間，內側進行鋪面整平，周邊則設置路緣石，作為區別人車動線的實體阻隔；並由交通局後續增設行穿線及自行車穿越道線、調整標誌標線與號誌等，讓行人與自行車可以安全直行通過路口，減少過路時間與長度。

道工處補充說明，交通局未來會再規劃將圓環調整為正交路口，汽機車直行或轉彎將統一由路口通行，以減少車行動線交織，外環則全部作為停車空間使用，可增加停車便利性。

騎YouBike通學的雄女學生表示，五福路與中華路車多車速又快，不太敢騎在車陣中，趕著上課又要繞圓環，就會很緊張，期待完工後能放心直行，上學可以不再那麼匆忙。

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