S2O音樂節曾拒退款遭求償 今年採人臉辨識入場再爆爭議

S2O Taiwan潑水音樂節於入口處設有人臉辨識機台，掃描消費者肖像資料。（參與民眾黃小姐提供）

2024/07/22 20:44

〔記者詹湘淇／台北報導〕於2022年爆出重大消費爭議的S2O Taiwan潑水音樂節，今年針對雙日票使用人臉辨識掃描入場，令民眾擔心個資受風險，主辦單位表示，增設人臉辨識系統是為確保隔日為「同一人入場」，肖像資料於活動結束後立即銷毀。社民黨台北市議員苗博雅指出，先前爆出爭議的主辦單位斯邦奈是積欠鉅額票款的劣跡廠商，北市府卻放任斯邦奈以新公司名義借屍還魂，也無人能保證個資確實被刪除，呼籲消保官重點關注該活動，防範再有消費者受害。

「2024 S2O TAIWAN」於7月14日落幕，此次於入口處設置人臉辨識系統掃描民眾肖像入場，令消費者擔心個資受風險。參與民眾黃小姐表示，購票頁面雖有告知將設人臉辨識系統，但因說明簡短，許多人直至活動前夕看見主辦單位發布的社群貼文才得知此事，非常擔心個人資料外洩。黃小姐指出，她過去曾參加世界各地的音樂節活動，從來沒被要求進行人臉辨識，主辦單位面對質疑，卻留言回應「中國的活動也有，我們不是首創」，令她感到不可置信。

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主辦單位泰樂國際文化公司表示，人臉辨識系統僅使用於雙日票入場民眾，由於過往有不肖分子轉賣手環，導致許多人受騙誤買他人使用過的票券而無法入場，因此今年使用台灣廠商GoFace人臉辨識系統，於活動首日掃描參加者臉部，以確保隔日為「同一人入場」，肖像資料僅儲存於現場機台主機，並於活動結束後立即銷毀所有。

S2O音樂節在2022年就曾爆發重大消費爭議，當時主辦單位「斯邦奈有限公司」活動前夕突宣布多組國外知名藝人無法來台，且不開放退票，共284名消費者提出團體訴訟求償1470萬元，目前由高雄地院審理中。S2O音樂節於去年起轉由泰樂主辦，但根據經濟部商工登記公示資料，斯邦奈負責人張宸瑋、泰樂負責人蔡家偉雖非同一人，但兩人分別擔任「斯邦艾股份有限公司」的董事長與董事。

苗博雅表示，斯邦奈是積欠鉅額票款，欺壓消費者的劣跡廠商，本身就是類詐騙集團，而北市府眼睜睜看斯邦奈用新公司名義借屍還魂，繼續借用北市公家場地辦活動謀利，讓消費者暴露於風險之中，是蔣市府無能的另一例證。

苗博雅說，綜觀國內其他上萬人的雙日音樂活動，都沒有像這次一樣使用人臉辨識系統，事實上，主辦單位的說法也不合邏輯，只是方便主辦單位抓共用手環者，沒有任何防範詐欺作用，也無人能保證消費者的個資真的已被刪除，北市府消保官應重點關注活動，防範再有消費者受害。

S2O Taiwan潑水音樂節今年針對雙日票採用人臉辨識入場，令消費者擔心個資受風險。（取自S2O臉書）

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