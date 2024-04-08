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阿里山林鐵4/3強震未停駛1天檢查挨批 林鐵處：當天巡檢正常

0403花蓮強震後餘震不斷，民眾投訴認為阿里山林業鐵路應停駛1天，檢查沿線邊坡土質、隧道安全無虞才行駛。（記者王善嬿攝）

0403花蓮強震後餘震不斷，民眾投訴認為阿里山林業鐵路應停駛1天，檢查沿線邊坡土質、隧道安全無虞才行駛。（記者王善嬿攝）

2024/04/08 18:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕花蓮4月3日發生芮氏規模7.2強震，至今餘震不斷，民眾投訴，花蓮強震發生後，阿里山林業鐵路及文化資產管理處只派道班檢查路況，路況檢查正常就恢復行駛，未停駛一天，仔細檢視有沒有邊坡土質鬆動、坍塌以及隧道是否依舊穩固等，批評太過於草率，沒有顧慮旅客與員工安全。

民眾投訴，山林鐵路要注意的地方比平地多，當天餘震不斷，很多隱藏危機是地震後、餘震發生時才可能顯現，如果真心顧慮大家安全，應立即停駛，讓現場人員花1天時間仔細檢查路況。

投訴民眾表示，十字路以上鐵路還有42號隧道，是讓阿里山林鐵全線通車的核心路段，3月才鋪好路，3月底發內部通報單告知4月2日試車，幾天後因內部有不同意見制止，改成先送簽核、不試車，民眾批評，一個單位做法不統一，作業沒有SOP（標準作業程序），讓人有安全疑慮。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱表示，發生3級以上地震，為確保阿里山林鐵營運安全，由竹崎、奮起湖及阿里山三個監工區，全線分段巡查軌道、邊坡、橋梁及隧道等路線設施。4月3日巡查結果並無異常，當天各班次列車正常行駛。

周恆凱強調，每天列車行駛前，都會巡查路線確認正常才發車，且委託專業團隊完成阿里山林鐵全線調查作業，對高岳、二萬平、第一分道及四十二號隧道周邊等區域持續治理及監測，監測如有異常，列車會立即停駛或採取工程手段因應處理。

新建42號隧道路段今年3月完成軌道舖設作業，依據「路線試運轉作業規定」應辦理列車試運轉。原訂本月2日列車試運轉，前置檢查時發現第一分道至46號隧道部分路基需再調整，而改本月中旬再辦理，均依相關規定辦理列車試運轉作業。

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