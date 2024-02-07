台糖豬肉複驗出瘦肉精 蔣萬安：中央必須清楚說明

台北市長蔣萬安說，「面對問題、解決問題，而不是解決提出問題的人」，中央必須對外做清楚說明。（記者田裕華攝）

2024/02/07 19:26

〔記者陳冠甫／台北報導〕台中市政府公布台糖梅花肉片來出瘦肉精「西布特羅」，衛福部食藥署今（7）日說，經過複驗，驗出有0.001ppm，衛福部次長王必勝回應，僅1包豬肉驗出，其他檢體都無，實在是很難解釋。對此，台北市長蔣萬安說，「面對問題、解決問題，而不是解決提出問題的人」，中央還是必須要對外做清楚的說明；台北市檢驗結果待結果出爐後說明。

蔣萬安今天接待日本東京都知事小池百合子後受訪回應，台糖梅花肉片驗有罕見的禁藥西布特羅一事。他說，面對問題要解決問題，而不是解決提出問題的人。

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蔣萬安說，他一開始就說，聽到哨音要警覺，而不是讓吹哨者噤聲。中央還是必須要對外做清楚的說明。他也相信新的國會一定會發揮監督的力量。至於台北市檢驗結果，會請衛生局依照程序將檢驗的結果出來後，一定會對外做說明。

媒體也問及，台北101附近建案發生地層下陷和損鄰的狀況。蔣萬安回應，1月17號即邀集營造廠、監造建築師以及第三方公證人士前往會勘，經過會勘之後，結論是「沒有公安疑慮」。這次也是依去年新訂的SOP與機制，有公正第三方進行會勘。但現場也發現施工造成的裂縫，會依照現有的機制以及請建管處持續列管，並進行損鄰的鑑定。

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