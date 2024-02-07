開罰台糖？ 經濟部次長曾文生：僅1盒檢出你會服氣嗎

經濟部次長曾文生說，西布特羅是罕見藥品，其他同一批貨均未檢出，卻只存在單一盒肉裡，實驗室的檢驗標準、流程等應由專家小組會議檢視。（記者林正堃攝）

2024/02/07 17:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台中市政府在台糖梅花豬肉片檢出微量的瘦肉精0.002PPM「西布特羅」（Cimbuterol），其他同批肉品均零檢出。經濟部次長曾文生今天（7日）在行政院記者會說，「西布特羅」是罕見藥品，其他同一批貨均未檢出，卻只存在單一盒肉裡，該實驗室的檢驗標準、流程等，應由專家小組會議進行檢視。

曾文生強調，經濟部是台糖公司主管機關，台糖信譽向來良好，這次台中市府檢出的「西布特羅」，市價1公克要100多萬元新台幣，台糖不可能用這麼貴的東西餵豬。

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曾文生質疑，台中市府拿到的那個樣品為何含有「西布特羅」，台糖公司也很想知道？其他同一批貨都沒有檢出，卻只存在單一盒肉裡，目前檢驗有300多件陽性，僅1件陰性。

曾文生直指，若台糖因此被罰，你會服氣嗎？若要處罰應該要有充分的證據，食安應該要有一定標準。

農業部代理部長陳駿季指出，為釐清是台灣養豬場問題或單一事件，已追查台糖在南靖場的相關豬隻，從豬場、飼料、肉品進行抽檢。針對血清、毛髮、飼料端檢查，以及與台中市政府所測檢體同一天生產、屠窄、分切的肉品，總共檢驗298件，沒有一件含有乙型瘦體素「西布特羅」。

陳駿季分析，南靖場這批豬肉，從小豬養到成豬，都是吃同一批飼料，如果飼料有添加「西布特羅」，應該同一批所有豬肉產品都會檢出，但透過三個單位檢測都未檢出「西布特羅」，只有台中市政府檢驗的那一件有檢出。

食藥署署長吳秀梅說，今年預定要檢驗2000多件肉品有無含乙型瘦體素，後續會增加到4千件。依照食安法規定，檢體可保留15天看要不要複驗，整個程序尚未走完，地方衛生局就急著公布，應該是要判斷這個東西是不是毒性很高，但台中市衛生局急著公布。

吳秀梅質疑，只有台中這一件樣品有被檢出，其他所有肉品都沒有，是不是應該要先找一下原因，會不會是摸到髒東西所以污染了？真的不知道是什麼原因，但後來台中市政府還是選擇發布。

行政院食品安全辦公室主任許輔（左2起）、經濟部次長曾文生、農業部代理部長陳駿季、衛生福利部次長周志浩、食品藥物管理署署長吳秀梅等人召開記者會，回應在台糖豬肉驗出西布克羅案相關議題。（記者林正堃攝）

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