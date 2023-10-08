百萬現金等你！ 「彰化GO購」消費抽獎登錄到國慶日

「2023彰化GO購」消費抽獎活動登錄只到10月10日，縣府特別提醒民眾，快把家裡的發票找出來。（記者劉曉欣攝）

2023/10/08 22:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕手刀快！「2023彰化GO購」消費抽獎活動登錄只到10月10日，縣府特別提醒民眾，因為每次都有許多民眾都在最後一刻才登錄，往往會造成大塞車，建議提前完成登錄，尤其這是最後一次抽獎，除了有機會抽到最大獎100萬元，還會抽出7000多個、總獎金超過1000萬元的現金獎！

縣府表示，民眾趕快找出 7月1日到10月1日在彰化縣消費的發票與收據，只要是稅籍登記在彰化縣的話，每筆消費滿200元以上，將發票上傳活動網站，就可參加抽獎，每筆消費最多給10個序號，登錄截止時間到10月10日為止。

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縣府強調，前兩次沒有抽中的序號，還可以繼續參加抽獎，因此，最後一次抽獎，最大獎是100萬元，但現金獎的獎項很多，1000元獎金將抽出1500個名額，500元現金獎將抽出4500個名額。還有雲端發票獎家樂福500元電子禮券、iPASS MONEY儲值金100點，以及住宿券、小旅行等近萬個豐富獎項。

第三次直播抽獎將於10月16日在縣府中庭辦理，直播抽獎後，將由縣府在1天內發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件。縣府呼籲，民眾趕快把在彰化縣消費的發票找出來，只要登錄，就有機會中獎。

「2023彰化GO購」消費抽獎活動即將在10月16日登場，最後一次抽獎，獎項特別豐富。（彰化縣政府提供）

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