為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「2023彰化GO購」首波將抽出逾2000個現金獎 發票登錄到7/31

    鹿港廟口商圈的鹿港小吃宴兌換券，每桌市價3000元，有蝦猴、蚵仔煎等鹿港小吃。（鹿港廟口商圈提供）

    鹿港廟口商圈的鹿港小吃宴兌換券，每桌市價3000元，有蝦猴、蚵仔煎等鹿港小吃。（鹿港廟口商圈提供）

    2023/07/30 14:06

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕快來登錄！「2023彰化GO購」首波消費抽獎將在8月9日舉行，發票或收據登錄時間到7月31日23:59止，縣府表示，首波將抽出2335個現金獎，還有土耳其10日遊1組雙人兌換券，依照以往經驗，登錄網站越到截止時間越塞車，有意登錄的民眾請儘早動作，才有機會抽大獎。

    由於大多數民眾都在登錄截止日前1、2天才開始找發票、收據來登錄，在登錄截止前幾小時，才來「壓死線」登錄，往往會造成網站大塞車情況，而造成抱怨連連。對此，縣府經濟暨綠能發展處表示，這次抽獎網站已進行改善，但仍希望民眾能把握時間提早登錄。

    縣府經綠處強調，今年現金獎特別多，加上首波沒抽到獎的序號，可以繼續參加下次抽獎，所以，參加首波抽獎的中獎機率也比較大，民眾可以好好把握機會。

    首波抽獎將抽出出2335個現金獎，最高額獎金為10萬元，將抽出5個名額；其餘分別為5萬元抽出5個名額，2萬元抽出10個名額，1萬元抽出15個名額，5000元抽出50個，2000元抽出250個，1000元抽出500個，500元抽出1500個。

    而觀光旅遊獎也將抽出314名大獎，其中包括香港高雄4組的郵輪兌換券、土耳其10日遊1組雙人兌換券，彰化縣100張旅宿兌換券，還有鹿港廟口商圈的3張鹿港小吃宴兌換券。廟口商圈表示，鹿港小吃宴每桌市價3000元，將有蝦猴、蚵仔煎等鹿港小吃。另有加碼雲端發票獎家樂福500元電子禮券共25名；希望透過舉辦抽獎活動，振興彰化經濟，歡迎全國民眾一起暢玩彰化。

    鹿港廟口商圈的鹿港小吃宴兌換券，每桌市價3000元，有蝦猴、蚵仔煎等鹿港小吃。（鹿港廟口商圈提供）

    鹿港廟口商圈的鹿港小吃宴兌換券，每桌市價3000元，有蝦猴、蚵仔煎等鹿港小吃。（鹿港廟口商圈提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    手刀快！「彰化GO購」8/9首次抽獎 消費登錄超過5萬筆
    2023/07/24 05:58

    手刀快！「彰化GO購」8/9首次抽獎 消費登錄超過5萬筆
    台南佳里購物節特約商店優惠8/1起跑 好康持續74天
    2023/07/20 23:34

    台南佳里購物節特約商店優惠8/1起跑 好康持續74天

    您的一票 決定愛的力量 8/15起上網提案
    台中名店節開跑祭百萬 獎券對中統一發票末6碼1萬變50萬
    2023/06/27 17:08

    台中名店節開跑祭百萬 獎券對中統一發票末6碼1萬變50萬
    「彰化GO購」消費抽獎 民嫌寒酸「牛肉變排骨」
    2023/06/27 13:27

    「彰化GO購」消費抽獎 民嫌寒酸「牛肉變排骨」

    樂淇聲淚俱下 郭辦處理方式為重點
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播