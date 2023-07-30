「2023彰化GO購」首波將抽出逾2000個現金獎 發票登錄到7/31

鹿港廟口商圈的鹿港小吃宴兌換券，每桌市價3000元，有蝦猴、蚵仔煎等鹿港小吃。（鹿港廟口商圈提供）

2023/07/30 14:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕快來登錄！「2023彰化GO購」首波消費抽獎將在8月9日舉行，發票或收據登錄時間到7月31日23:59止，縣府表示，首波將抽出2335個現金獎，還有土耳其10日遊1組雙人兌換券，依照以往經驗，登錄網站越到截止時間越塞車，有意登錄的民眾請儘早動作，才有機會抽大獎。

由於大多數民眾都在登錄截止日前1、2天才開始找發票、收據來登錄，在登錄截止前幾小時，才來「壓死線」登錄，往往會造成網站大塞車情況，而造成抱怨連連。對此，縣府經濟暨綠能發展處表示，這次抽獎網站已進行改善，但仍希望民眾能把握時間提早登錄。

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縣府經綠處強調，今年現金獎特別多，加上首波沒抽到獎的序號，可以繼續參加下次抽獎，所以，參加首波抽獎的中獎機率也比較大，民眾可以好好把握機會。

首波抽獎將抽出出2335個現金獎，最高額獎金為10萬元，將抽出5個名額；其餘分別為5萬元抽出5個名額，2萬元抽出10個名額，1萬元抽出15個名額，5000元抽出50個，2000元抽出250個，1000元抽出500個，500元抽出1500個。

而觀光旅遊獎也將抽出314名大獎，其中包括香港高雄4組的郵輪兌換券、土耳其10日遊1組雙人兌換券，彰化縣100張旅宿兌換券，還有鹿港廟口商圈的3張鹿港小吃宴兌換券。廟口商圈表示，鹿港小吃宴每桌市價3000元，將有蝦猴、蚵仔煎等鹿港小吃。另有加碼雲端發票獎家樂福500元電子禮券共25名；希望透過舉辦抽獎活動，振興彰化經濟，歡迎全國民眾一起暢玩彰化。

鹿港廟口商圈的鹿港小吃宴兌換券，每桌市價3000元，有蝦猴、蚵仔煎等鹿港小吃。（鹿港廟口商圈提供）

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