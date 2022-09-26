私訊完全被男友媽媽掌握 女網友驚問：是駭客嗎？

一名女網友表示，自己做了許多防範措施，卻無法阻止男友媽媽監控她與男友聊天的內容。示意圖，與本文內容無關。（資料照）

2022/09/26 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友今天（26日）分享，男友的媽媽控制慾很強，平時就會想盡辦法偷看男友手機訊息。同時男友媽媽不喜歡原PO，在兩人約會時也會故意打電話查勤干擾。雖然兩人試過許多方法阻止男友媽媽偷看，但她對兩人的聊天內容依然瞭若指掌。原PO除了受不了之外，也上網詢問男友媽媽到底用什麼方式來掌握兩人的聊天內容。

原PO在《Dcard》分享，隨著男友媽媽偷看訊息的問題越來越嚴重，兩人試著用刪除聊天紀錄、收回訊息、換手機密碼、用別種通訊軟體、關掉手機定位、電話聯絡事情等手段躲避她的監控。不料男友今天早上剛到原PO的新租屋處拿證件，立刻就接到男友媽媽的電話查勤，還聲稱看到「紀錄」才打過來。原PO自認防範措施都做得滴水不漏，但還是好奇男友媽媽用什麼方法得知兩人的訊息內容。

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有網友表示，男友媽媽可能用了第三方程式「雙開」男友的LINE，來「實時監控」兩人的聊天內容，事後收回訊息也沒用。也有網友表示，男友媽媽可能在男友房間放錄音筆偷錄聊天內容，或偷裝針孔攝影機。還有網友表示，男友媽媽是不是用徵信社常用的「抓姦神器」來監控兩人。另外，也有網友提醒原PO，可以注意男友手機的臉部辨識是不是多一組。

而原PO稍早也再度回應，她認為最有可能的選項是男友房間被裝監視器。這樣的話，男友媽媽有可能趁男友洗澡、睡覺的時候，偷翻手機出來看內容；至於臉部辨識系統等手機內部的設定也還會再檢查。

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