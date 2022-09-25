收到私訊通知「被通緝」與交友邀請 女網友：以為是詐騙！

現在透過社群平台聯絡事情相當方便，但日前有女網友受到自稱警察的陌生訊息通知「被通緝」，讓她以為遇到詐騙。示意圖，與本文內容無關。（路透資料照）

2022/09/25 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕現在透過社群平台來找人或聯絡事情相當便利，不過也有可能會收到意想不到的消息。一位女網友昨天（24日）分享，有警察用臉書私訊通知她「被通緝」，還順便送出交友邀請。原PO本來以為遇到詐騙，查證後才發現原來是警察便宜行事。而網友們看到原PO的經驗，也分享對於本次事件的觀感。

原PO在《Dcard》分享，昨天早上她收到一則臉書私訊，表示她被列為「警示帳戶」而遭到通緝，並要求原PO撥打訊息中提供的手機號碼。原PO以為遇到詐騙，便撥打「165反詐騙諮詢專線」尋求協助。後來原PO按照「165」的建議，向發訊者問到分局與警員姓名。

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原PO聯絡該分局後，雖然確定沒有遇到詐騙，但得到警察回覆因為「同名同姓」找錯人，最後也不了了之。原PO相當疑惑，為何警察會用如此不正式的方式辦案，也不滿警察沒有跟她道歉，便在網路上分享自己的經驗。

網友們看到原PO的狀況後，表示：「是我也以為是詐騙」「這也太隨便了」、「怎麼可能都沒公文給妳」、「第一次知道警察不用先傳喚」。也有網友表示：「掉了學生證被撿到送去派出所，警察用FB找到我」、「透過什麼方式聯繫妳其實還好，只是非常不正式」。

後來原PO也補充回應，自己詢問過在警察局工作的朋友，確定這樣的處理方式不符合正常程序。不過她覺得太麻煩了，就不打算投訴該名警員。同時原PO也建議，要是有人遇到跟她一樣的狀況，就當作遇到詐騙不需理會即可。

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