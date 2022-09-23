暖警找回手機八旬翁寫信感謝 張瑞麟獲全國績優肯定

台南永康警分局大橋派出所警員張瑞麟（右），獲得全國績優警勤區員警，台南市警察局長方仰寧（左）也給予肯定。（圖由永康警分局提供）

2022/09/23 12:25

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康警分局大橋派出所警員張瑞麟，擔任警勤區工作迄今近4年，深耕轄區，透過實地走訪確實掌握社區的治安狀況以及犯罪防治，並曾因在20分鐘內協助八旬翁找回遺失的手機，獲老翁寫信給警察局長致謝。近日張瑞麟代表台南市警察局參加警政署「111年全國績優警勤區」評核，獲得全國績優警勤區員警的肯定。

台南市警察局共有1612個警勤區，永康警分局轄內就多達192個，其中大橋派出所轄區為新興重劃區型態，張瑞麟自2019年擔任警勤區工作後，積極深入基層，與里（鄰）長及轄內居民保持良好互動，在他用心經營警勤區之下，也曾破獲多起毒品、竊盜及通緝犯等案件，致力維護社區治安，深獲民眾肯定。

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張瑞麟的工作態度認真，曾有一名81歲李姓老翁從高雄搭火車到台南訪友，搭乘計程車至永康區中華路後，卻不慎將手機遺落在計程車上，張瑞麟接獲報案後立即協助調閱監視器，循線連絡計程車司機，20分鐘後即順利尋獲老翁的手機，並立即通知李翁好消息。張瑞麟積極為民服務的精神與貼心作為，讓李翁相當感動，以親筆信向台南市警察局長表達對張瑞麟的謝意，信中寫道：「張瑞麟警員的表現將永誌不忘，銘記在心！」

對於獲得全國績優警勤區員警，張瑞麟謙虛地說，期許自己持續邁步向前，為民服務。

永康警分局長甘炎民表示，警勤區工作是治安的根基，透過警民之間密切的互動與聯繫，才能有效掌握地方治安狀況，奠定社區防護網的穩固基礎，張瑞麟平日勤走社區，主動發掘轄內民情、關懷弱勢，並協助爭取社會各界支持，足堪警察同仁表率。

台南市永康警分局大橋派出警員張瑞麟曾在20分鐘內迅速協助老翁找到遺失的手機，老翁事後以親筆信向市警局長表達對張瑞麟的感謝之意。（圖由永康警分局提供）

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