南投缺警要中央出錢！？ 警政署：地方警力預算由地方編列

警政署表示，地方政府只要編足相關預算，警政署將協助請增該局預算員額並優予增補警力。（記者姚岳宏攝）

2022/09/25 18:29

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對「南投縣派出所合署辦公引反彈，縣長林明溱要求中央應補足警力」等爭議，警政署指出，南投縣警局8月底前缺額28人，應會在10月下旬警專畢業新血輪加入後補足；至於南投縣長林明溱說，中央應編列經費支應足額警力，熟知整個人事預算作業的高階警官則批評，這是「內行人說外行話」，地方警力預算皆由地方政府負責編列，地方只要編足預算，中央就一定會想辦法補足警力。

政府用人分為「預算員額」及「編制員額」，「編制員額」是機關可以進用人數的法定上限，「預算員額」則是該機關當年度人事費得以支應的最高人數上限。

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警政署指出，南投縣警局今年8月底警員編制員額缺額為28人，為應地方治安維護之警力需求，本年員警定期請調作業，特別由10月份提前至9月16日辦竣，該局統調淨增加警員8人，警政署又於本月23日再指派保安警察第四總隊15人專案支援該局，10月下旬也將規劃分發警專應屆畢業生至該局服務。

警政署指出，南投所提增補警力158人部分，事涉擴編及請增預算員額，而地方警力預算，依照地方制度法及財政收支劃分法規定，是由各地方政府編列之，如地方政府能編足相關預算，警政署將協助請增該局預算員額並優予增補警力。

南投縣長林明溱說，合署辦公只是暫時警力調整，最重要的還是中央應編列預算支應，補足基層警力，才是長遠之計；官警則說，依現行法規，各縣市警察的薪資、超勤及各項津貼，都是由地方預算支應，地方政府要打開預算員額限制，才能增加警力，地方不編錢，中央要怎麼派補警力。

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