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    西曬房間狂飆46度！ 他苦笑「破紀錄」網傻眼：還活著嗎？

    近日天氣炎熱，有網友貼出近日家中「西曬溫度」高達46度的照片，讓不少人嚇壞直呼「還活著嗎？」、「這是烤箱的溫度嗎」。（圖取自臉書「爆廢公社公開版」）

    近日天氣炎熱，有網友貼出近日家中「西曬溫度」高達46度的照片，讓不少人嚇壞直呼「還活著嗎？」、「這是烤箱的溫度嗎」。（圖取自臉書「爆廢公社公開版」）

    2022/07/23 20:28

    〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣炎熱，全台被豔陽烤得好似一顆「紅番薯」，就有網友貼出近日家中「西曬溫度」高達46度的照片，讓不少人嚇壞直呼「還活著嗎？」、「這是烤箱的溫度嗎」。

    一名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出照片表示，自己住在一間西曬的房間，今年6月時冷氣機顯示最高溫是43度，沒想到近日竟出現45度、46度的高溫，讓他無奈直呼「阿娘喂！七月中又破記錄！」

    照片曝光引發網友熱議，紛紛驚呼「還活著吧」、「躺在路邊都沒這麼熱XD」、「確定是家裡？還是廠房？這溫度跟我公司廠房差不多耶」、「你的冷氣只用來當溫度計嗎」、「看到這樣我放心了，因為我家也是」、「這是烤箱的溫度嗎」、「43度大概是去泡溫泉，會覺得燙的溫度」。

    也有人推測應是鐵皮屋又頂樓加蓋才會出現這種溫度，「頂樓或鐵皮屋才能有這數字吧...一般水泥房大約30度」、「頂樓鐵皮加西曬嗎？」、「室內那種溫度不是貨櫃屋，就是頂樓又西曬很嚴重」。

    今天適逢24節氣中的「大暑」，中央氣象局預報員曾昭誠說，台北氣象站最高溫來到38.3度，創下今年最高溫紀錄。各地最高溫則出現在花蓮玉里，下午1點20分達40.4度，不過未超過昨天花蓮卓溪的41.4度，而明天各地仍會有許多地方會出現38度以上極端高溫。

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