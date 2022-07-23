為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    熱烘烘！大暑台北飆38.3度今年新高 明天繼續「夯番薯」…

    今天台北氣象站最高溫來到38.3度，創下今年最高溫紀錄。各地最高溫則出現在花蓮玉里，下午1點20分達40.4度。（資料照）

    今天台北氣象站最高溫來到38.3度，創下今年最高溫紀錄。各地最高溫則出現在花蓮玉里，下午1點20分達40.4度。（資料照）

    2022/07/23 18:47

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天適逢24節氣中的「大暑」，中央氣象局預報員曾昭誠說，台北氣象站最高溫來到38.3度，創下今年最高溫紀錄。各地最高溫則出現在花蓮玉里，下午1點20分達40.4度，不過未超過昨天花蓮卓溪的41.4度。明天各地仍會有許多地方會出現38度以上極端高溫。

    氣象局統計，今天有17處測站偵測到38度以上高溫發生情況，包含花蓮縣玉里鎮、光復鄉、卓溪鄉、瑞穗鄉、富里鄉；台北市文山區、內湖區、中正區、信義區、大安區、松山區；新北市板橋區、新店區、三重區；台東縣長濱鄉；屏東縣內埔鄉等地。曾昭誠說，明天天氣條件與昨日類似，仍有許多地方有38度以上高溫發生機率。

    曾昭誠說，下週一太平洋高壓就會稍微東退一些，屆時就不會有那麼多38度以上極端高溫發生，不過，各地高溫大多會在33度至35度，並有局部36度以上高溫發生機率，感受上還是相當的熱。午後若有明顯雷陣雨發展，下午降溫就會比較明顯，下週一午後雷陣雨主要會發生在各地山區，下週二、下週三則主要在西半部地區及東半部山區。

    下週四開始，台灣南方是一個大的低壓環境，可能會有熱帶擾動發展，曾昭誠說，目前看起來訊號還不是很明顯，會持續觀察。

    明天全台夯番薯！桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。（擷取自中央氣象局網站）

    明天全台夯番薯！桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。（擷取自中央氣象局網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    熱爆！花蓮玉里飆40.4度高溫 大暑全台燒成烤番薯
    2022/07/23 14:42

    熱爆！花蓮玉里飆40.4度高溫 大暑全台燒成烤番薯
    高溫將緩和！ 彭啟明：下週午後雷雨機會較高
    2022/07/23 11:32

    高溫將緩和！ 彭啟明：下週午後雷雨機會較高

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    類熱浪發威 吳德榮：大台北地區可能挑戰40度
    2022/07/23 09:47

    類熱浪發威 吳德榮：大台北地區可能挑戰40度
    「大暑」北東飆38度高溫 下週降雨時間點曝光
    2022/07/23 07:07

    「大暑」北東飆38度高溫 下週降雨時間點曝光

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    秧苗熱到枯了！玉里高溫+20多天沒下雨 農水署啟動分區輪灌
    2022/07/22 19:35

    秧苗熱到枯了！玉里高溫+20多天沒下雨 農水署啟動分區輪灌
    熱浪蔓延北歐 丹麥出現35.9度高溫破歷年7月紀錄
    2022/07/21 10:16

    熱浪蔓延北歐 丹麥出現35.9度高溫破歷年7月紀錄
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播