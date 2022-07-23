熱烘烘！大暑台北飆38.3度今年新高 明天繼續「夯番薯」…

今天台北氣象站最高溫來到38.3度，創下今年最高溫紀錄。各地最高溫則出現在花蓮玉里，下午1點20分達40.4度。（資料照）

2022/07/23 18:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天適逢24節氣中的「大暑」，中央氣象局預報員曾昭誠說，台北氣象站最高溫來到38.3度，創下今年最高溫紀錄。各地最高溫則出現在花蓮玉里，下午1點20分達40.4度，不過未超過昨天花蓮卓溪的41.4度。明天各地仍會有許多地方會出現38度以上極端高溫。

氣象局統計，今天有17處測站偵測到38度以上高溫發生情況，包含花蓮縣玉里鎮、光復鄉、卓溪鄉、瑞穗鄉、富里鄉；台北市文山區、內湖區、中正區、信義區、大安區、松山區；新北市板橋區、新店區、三重區；台東縣長濱鄉；屏東縣內埔鄉等地。曾昭誠說，明天天氣條件與昨日類似，仍有許多地方有38度以上高溫發生機率。

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曾昭誠說，下週一太平洋高壓就會稍微東退一些，屆時就不會有那麼多38度以上極端高溫發生，不過，各地高溫大多會在33度至35度，並有局部36度以上高溫發生機率，感受上還是相當的熱。午後若有明顯雷陣雨發展，下午降溫就會比較明顯，下週一午後雷陣雨主要會發生在各地山區，下週二、下週三則主要在西半部地區及東半部山區。

下週四開始，台灣南方是一個大的低壓環境，可能會有熱帶擾動發展，曾昭誠說，目前看起來訊號還不是很明顯，會持續觀察。

明天全台夯番薯！桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。（擷取自中央氣象局網站）

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