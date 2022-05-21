國中會考數學科 教育部輔導團：前13題一看就可解題

國中教育會考第2節考數學科，教育部中央輔導團老師解析表示，前13題「多數學生一看就可切入解題」，題目取材生活化，也考出圖表題，具鑑別度，難易適中。（教育部提供）

2022/05/21 15:56

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考第2節考數學科，教育部中央輔導團老師解析表示，前13題「多數學生一看就可切入解題」，但第19題後具挑戰性，需要深入理解數學概念，新課綱強調考生要有「將生活情境加以轉化」成數學語言之能力，才能正確解答，題目取材生活化，也考出圖表題，具鑑別度，難易適中。

台北市北投國中老師林柏嘉表示，今年會考是12年國教課綱首年考試，著重生活中的數學素養，也出現跨領域命題，如非選題第1題，取材於生技公司從綠藻細胞製作綠藻粉，第1小題考15天能培養多少數量綠藻細胞，第2小題需判斷此數量細胞能否製作足夠的綠藻粉，屬於數學跨考生物領域，答題概念仍是數學，考生即使不了解綠藻細胞分裂仍可答題，另考出日光燈題亦是數學和生活科技領域結合。

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林柏嘉說，今年27題數量與去年相當，前13題以單一數學知識概念為主，需要計算量低，情境題也屬於單純容易解讀的情境，多數學生一看就可知如何切入解題，此難易度安排，有助於學生降低答題時的焦慮感，也鼓舞學生應答。

林柏嘉表示，學生需有連結具體情境和數學概念的能力，同時也有需要活用數學知識與概念的試題，第19題之後是較具挑戰性的題目，多數是幾何題，內容散布在各年級中，學生需要清楚深入理解數學概念，並有將生活情境或數學情境加以轉化的能力，才能正確解答。

高雄市大仁國中老師廖惠儀分析考題，取材生活化題目如抽球探討機率問題；或由通訊軟體對話紀錄推論遊戲機預算，題幹用對話截圖；也考出鞋店折扣優惠問題；圖表題則考出某國受雇員工整體薪資的統計圖推論問題、緩降安裝問題、日光燈管資訊解讀與施工決策的題組問題。

廖惠儀說，今年考題文字量和過往差不多，但比較容易閱讀，沒有考瑣碎計算，考的是活用數學知識能力，考生要能觀察題目線索，再轉化成數學語言形式。

今年會考是12年國教課綱首年考試，數學科著重生活中的數學素養，內容散分布於各年級。（記者林曉雲翻攝）

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