國中會考首日 投縣69人二備考場應試、44人另日補考

南投縣國中會考在第二類備用試場的監考人員，中午用餐後重新著裝，接受護師檢查過關後才能進入試場。（暨大附中提供）

2022/05/21 14:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中會考今天登場，南投縣共有69名居家隔離、自主防疫考生，分配在縣內8個考場應試，而昨晚也新增6名確診考生，共有44人須另日補考，而被稱為「防疫試場」的第二類備用試場把關嚴格，考生另有綠色通道，該試場的監考人員全副武裝，中午用餐後重新著裝，護理師還要檢查合格才能入場。而一般考生為防疫，量體溫外，中午用餐都加隔板，考場人員神經繃緊。

國中會考今天要考4科，上午已考完社會和數學科，下午第一節國文科也開始考試，南投縣國三考生共分配在8個高中考場應考，居家隔離、自主防疫的考生昨晚又有新增，從昨日下午的59人增為69人，在各考場準備的第二類備用試場應考，每個考場都為這類考生另設綠色通道和專用出入樓梯，而監考人員全副武裝，防護衣、面罩、手套、口罩都不能少，中午用餐先卸除，下午進試場前重新著裝，穿戴好由護理師檢查過才能入場。

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今天8個負責考場的高中，所有工作人員都不敢放鬆，不管是考生入場前量體溫、休息區安全距離，到中午用餐加隔板等工作都有專人把關，而幾個考場，上午都未有一般考生突然發燒須加開第二類預備試場的情況。

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居家隔離、自主防疫的考生在第二類備用試場應考，有綠色通道和專用樓梯。（暨大附中提供）

南投縣參加考試的國三考生，中午都加了隔板，安靜地用午餐。（暨大附中提供）

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