國中會考首日 台南啟用防疫試場41間、272名考生順利應試

台南國中教育會考今日登場，考試秩序良好。（記者洪瑞琴攝）

2022/05/21 14:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國中教育會考今（21）日登場，到考率超過98％，至於第二類備用試場（防疫試場）啟用41間，272名考生順利應試。

南市教育局表示，今年臺南考區共有1萬5574人參加會考，今天首日上午進行社會科及數學科測驗，社會科253人缺考，到考率98.38%；數學科251人缺考，到考率98.39%，須補考人數為177人。

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市長黃偉哲一早即到新化高中視察考場防疫措施，為考生加油打氣，同時感謝試務工作人員辛勞，強調會全力照顧好考生讓家長放心。

黃偉哲表示，南市18個考場學校，都是最高規格的試場規劃及防疫措施，服務臺南考區所有考生，全市總計準備194間第二類備用試場（防疫試場），截至中午統計，已啟用41間，供272名考生使用，量能絕對充足，可隨時應對突發狀況，讓考生順利應試、安心應考。

教育局長鄭新輝表示，今日全市考試狀況大致良好，並提醒考生若已確診尚未解隔離、或快篩陽性但未於5月20日前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果為陰性，都不可參加國中教育會考，須參加6月4日、5日的補考，參加補考升學權益不會受影響，請考生放心。

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