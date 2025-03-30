憂流失選票！警消海巡退休所得替代率改80％ 行政院擬不覆議

據悉，目前政院尚未計畫加開臨時院會，「警察人員人事條例」擬不覆議。 （資料照）

2025/03/30 08:58

首次上稿 03-29 23:09

更新時間 03-30 08:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院元月三讀通過修正「警察人員人事條例」，讓警消海巡等退休所得替代率提高至80％。行政院27日院會原來把覆議案列入討論事項，卻臨時撤案，由於覆議案須在4月2日（週三）前送至立法院；據悉，目前行政院沒計畫加開臨時院會，「警察人員人事條例」擬不覆議。

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立法院1月7日三讀修正通過「警察人員人事條例」，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得替代率最高為80％，預估未來50年將減少挹注公務人員退休撫卹基金約1082億元。立法院在三讀通過後「卡案」兩個半月，已在3月24日將該條例送至行政院。

據了解，「警察人員人事條例」是否覆議，讓行政院陷入兩難，才有27日原本排案又撤案的插曲。行政院雖然認為此條例修正，造成國家財務缺口，也違法違憲，但如果提出覆議案，恐打擊警消海巡人員士氣，影響政院未來重大政策的推動，在諸多施政仍須警消海巡的配合與支持。

據分析，像是政府推動的全社會防衛韌性，警察與消防人員扮演重要角色；而中國運用灰色地帶對我侵擾行動不斷，則要靠海巡人員堅定執法；至於最近引發言論爭議的中配遭廢止依親許可及長期居留許可，也要由移民署人員來處理。

據悉，過去民進黨政府推動年金改革，已重傷軍公教選票，讓2018年縣市長選舉大敗。而警察人員近八萬人、消防人員約兩萬人，移民、海巡、移民與空勤總隊人員等約八萬多人，加計眷屬與退休人員為數不少。如提出覆議案，唯恐再度流失選票，接下來還要面對罷免投票與2026年的地方選舉。

黨政人士認為，反年改的「警察人員人事條例」，立法院國民黨團提復議「卡案」兩個半月，為搶救罷免危機，緩解年改族群壓力，才趕著讓法案送至行政院。若政院此時提出覆議，恐讓藍營藉機操作，製造對立。

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