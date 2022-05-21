馬祖1考生考完數學快篩陽中止考試 教育部：同間試場考生未受影響

馬祖一考生考完數學身體不適快篩陽，教育部說明，該考生中止考試後送治療，同間試場考生未受影響。（教育部提供）

2022/05/21 15:27

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考第2節考數學科，闈外辦公室、彰化高中校長王延煌今表示，馬祖有1名考生考完數學之後感覺身體不適，家長反映後進行快篩陽性，中止考試，緊急匡列後由救護車載離考場，並進行後續醫療行為，之後可再參加補考，因該考生未用餐，同間試場考生未受影響。

王延煌說，馬祖有1名考生考完數學身體不適，有呼吸道症狀，經家長反映，該學生進行快篩陽性，緊急匡列後，由救護車載送離開考場，並安排進行後續醫療行為，該考生可參加後續科目補考，已考科目則自由選擇是否要補考。

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王延煌表示，因該名考生並未用餐，同試場考生未受影響繼續考試。而數學科有3051人缺考，到考率98.44％，有3320名確診考生須另補考；第2備用試場共啟用551間、啟用率19.36％，4601名考生使用，包括居家隔離2032人、居家檢疫2人、自主防疫2519人、現場出現發燒或呼吸道症狀48人。

另，即使考前一再宣導，但仍有15名考生違規攜帶量角器或附量角器功能之文具。

首節社會科則有一考生偷看其他考生答案被監試老師當場抓包，王延煌說明，目前所知該考生是在試場內取得他人答案作弊，屬第2類一般舞弊或嚴重違規行為。

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