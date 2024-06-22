新莊永寧街老舊建案都更落成 改建2棟地上25層、地下5層大樓

新北市新莊區永寧街一處老舊建案原為2至5層透天及公寓住宅，而且街道狹窄，不利於救災防災。圖為更新前狀況。（新北市都更處提供）

2024/06/22 13:17

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊區永寧街一處老舊建案，原為2至5層透天及公寓住宅，都市更新後為2棟地上25層、地下5層共計192戶的嶄新大樓，今（22）日舉行啟用典禮。市府副秘書長柯慶忠表示，市府積極協助危老建物重建，提供多元都更重建方案，截至6月中已核准954案，其中新莊區申請98案、已核准52案，也盼藉由重建一併改善都市環境。

柯慶忠、城鄉發展局長黃國峰、市議會議長蔣根煌、議員陳世軒、蔡健棠、前台北縣（現新北市）副縣長蔡家福等人出席典禮。

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都市更新處指出，此都更案鄰近新莊體育館、恆毅中學，更新以前，鄰近範圍現況多為狹小巷道、缺乏計畫道路，且建築物多半衰頹窳陋，防災救災不易，居住環境狹隘、人車爭道，也影響地區發展；此案透過自行退縮降低建蔽率、增加相鄰巷弄寬度，並沿街留設4公尺人行步道，提高用路者使用舒適度，也改善周邊地區安全，減少交通事故與治安問題。

此外，都更處表示，新建物規劃以「黃金級綠建築」設計，提高基地保水，促進微氣候調節，加強外牆隔熱設計，以降低未來空調的耗能，也採用節水設備及再利用系統節約水資源等，不僅節約住戶水電費，更有利於改善區域都市環境與氣候。

黃國峰指出，新莊近20年來變化大，包含「50年不變」塭仔圳重劃區2020年開始改變，還有機場捷運、環狀線北環段、捷運萬大中和樹林線都會經過新莊；市長侯友宜上任後透過「都更三箭」、危老與海砂屋更新等政策放寬法令限制、加速都更進度，蔣根煌經常向他提及輔大丹鳳站周邊工業區老屋、海砂屋轉型，市府也啟動專案通檢，都更就是政府、地方一起合作，盼永寧街這成功案例成為新莊地區都更指標，更利於都更推進。

新北市新莊區永寧街一處老舊建案原為2至5層透天及公寓住宅，都市更新後為2棟地上25層、地下5層共計192戶的嶄新大樓。圖為現況。（記者黃子暘攝）

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