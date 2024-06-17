都更缺乏中繼宅安置 新北議員林秉宥倡塭仔圳重劃區試辦

新北市新泰塭仔圳重劃案施工中，議員建議保留部分抵費地興建都更中繼住宅。（記者賴筱桐攝）

2024/06/17 17:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市屋齡30年以上老舊房屋逾82萬戶，都更刻不容緩，市議員林秉宥今天在市政總質詢表示，目前都更面臨最大問題是缺乏安置的中繼住宅，建議在塭仔圳重劃區試辦。市長侯友宜表示，將向中央建議；城鄉發展局長黃國峰說，目前塭仔圳預留1.8公頃社宅用地，可研議提供部分戶數做都更中繼宅。

林秉宥指出，新北市超過50年以上的老舊建物超過10萬戶，其中新莊區逾50年以上老屋達1萬戶，現在都更最大的問題是興建期間參與者沒地方住，以每戶平均2.55人計算，新莊區都更案至少有2萬5500人的居住需求，他上租屋網站查詢，發現出租的房屋數量根本不夠。

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林秉宥認為，比社會住宅更好的選擇是都更中繼住宅，施工中的新泰塭仔圳重劃案取得大面積土地，建議市府保留分回的抵費地不要標售，興建至少2000戶中繼宅，開放都更參與者或是海砂屋受災戶申請入住，依照一般住宅計價，另規劃獎勵機制，鼓勵都更參與者「團進團出」，對於都更推動有正面幫助。

地政局長汪禮國表示，中央要求整體開發區須留設5%提供社宅用地，估算塭仔圳只有3公頃抵費地，扣掉開發成本，剩下土地會詢問市府相關單位有無需求。

侯友宜表示，會向中央建議，部分社會住宅拿來做都更中繼宅。

黃國峰說，都更案實施者通常會把租金補貼與安置計畫納入權利變換計畫，這也是都更需要負擔的成本之一，並非每位參與者都有中繼住宅需求，目前塭仔圳重劃區已預留1.8公頃社福用地，新北市優先蓋社會住宅，並研議保留部分戶數做都更中繼宅，提供長者或弱勢族群租用。

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