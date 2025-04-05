轉發「鷹爸」影片遭踢出群組還遭昔日空軍官校同學狂抹黑 周文一怒發聲

周文一在多年前出版了一本《臺灣天牛圖鑑》而被稱為「天牛博士」。（資料照，記者謝佳君攝）

2025/04/05 11:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳因為公開力挺大罷免，遭踢出空軍官校校友群組，他的好友「天牛博士」周文一因為轉發徐柏岳的談話影片，也莫名其妙被踢出空官校友的聊天群組。對此，周文一昨（4）日晚在社群平台PO文，表示這幾天陸續遭過去同學情勒、抹黑，他怒斥：「我們沒有那麼脆弱，倒是想想你們自己，那些通匪的自求多福吧！」

周文一在多年前出版了一本《臺灣天牛圖鑑》而被稱為「天牛博士」，他也是徐柏岳的同學，曾就讀空軍官校，後因生病離開。徐柏岳因公開挺大罷免被踢出空軍官校校友群組，周文一則因為轉發了徐柏岳談話的影片，也遭踢出群組。

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周文一昨日在臉書PO文表示，事發之後他遭到網友造謠抹黑，甚至被昔日的空官同學情勒、波髒水。像是在Threads上有人造謠他唸不下去空軍官校被退學，然而四年的學分他其實已經修滿，是因生病而離開；還有軍人造謠他被勸退，讓他忍不住質問：「勒退還有同等學力可以考碩士、博士？不信的話，可以去台北三總調我病歷。」

周文一說，這幾天陸續有昔日的空官同學開始情勒和抹黑，連他生病住加護病房的事情都拿來說。徐表示，生病期間，他的確經濟陷入困境，也有向同學求援過，但從頭到尾只有一名趙姓同學援助過他，竟有人謊稱他受到很多人經濟援助，有匯款記錄，「當我要請他把匯款記錄拿出來後就刪文了。」

周文一也開轟，沒有那麼多的自以為是，人人都是平等的，「你們敢說你們在群組裡沒有詆毀三軍統帥嗎？你們口中的反共，竟然是反綠共，然後只要是反共的，就被你們貼標籤成成綠共、腦殘、側翼。」周文一隨後還點名一位228紀念日當天發文稱要「慶祝228」，聲稱要等著被召打綠共的邊心臨同學，「你能解釋你到底在説什麼嗎？」

最後，周文一表示：「你們莫名其妙的退柏岳和我群組，沒有個合理的理由，我可是在群組裡至少兩年沉默不語了，然後發現捅簍子了，就開始要潑髒水抹黑我和柏岳，我們沒有那麼脆弱，倒是想想你們自己，那些通匪的自求多福吧！」

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