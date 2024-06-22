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宜蘭推30至39歲免費健檢 10年篩檢率過半

宜蘭縣提供30至39歲縣民免費健檢，每人預算約4600元、項目高達40項，近10年約有2.6萬人受惠，篩檢率過半。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣提供30至39歲縣民免費健檢，每人預算約4600元、項目高達40項，近10年約有2.6萬人受惠，篩檢率過半。（記者王峻祺攝）

2024/06/22 12:52

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民健康署免費提供40至64歲民眾，每3年1次成人預防保健服務，宜蘭縣提前加碼讓30至39歲縣民免費健檢，每人預算約4600元、項目高達40項，近10年約有2.6萬人受惠，篩檢率過半，但仍有近5成民眾未主動申辦。

宜蘭縣每年編列約300萬元舉辦巡迴篩檢，為30至39歲民眾每3年1次提供免費健檢，近10年扣除重複篩檢人次，衛生局統計還有近5成民眾未加入，由於在2.6萬人篩檢中發現，身體質量指數BMI異常者占47.04％，顯示已有肥胖等慢性病傾向，呼籲主動篩檢掌握身體狀況。

宜縣府衛生局企劃科長郭姿瑩說，政府提供40歲以上民眾，預防保健成人健康檢查服務，宜蘭提早銜接免費健檢服務，篩檢項目高達40項，包括身體理學、血液及尿液篩檢，另還提供胸部X光檢查及癌篩，也有心理師進駐。

她說，今年舉辦3場巡迴篩檢，每場出動200多名醫護及衛生團隊，服務約1千多人次，由於三高年輕化，後續恐衍生中風、心血管疾病，民眾應把握機會篩檢；7月13日上午7時至11時，將在宜蘭運動公園體育館辦理今年最後一場次。

郭姿瑩說，篩檢後約3週就能到戶籍地衛生所領取報告，檢驗過程若發現指數異常，需迫切就醫者，也會第一時間主動聯繫，並協助進行轉介，過去就曾有發現癌症等案例，希望達到提早發現、提早治療目地，化解危害健康的潛在威脅。

宜蘭提早銜接免費健檢服務，篩檢項目高達40項，包括身體理學、血液及尿液篩檢，另還提供胸部X光檢查及癌篩，也有心理師進駐。 （記者王峻祺攝）

宜蘭提早銜接免費健檢服務，篩檢項目高達40項，包括身體理學、血液及尿液篩檢，另還提供胸部X光檢查及癌篩，也有心理師進駐。 （記者王峻祺攝）

宜蘭縣每年編列約300萬元舉辦巡迴篩檢，為30至39歲民眾每3年1次提供免費健檢，近10年扣除重複篩檢人次，衛生局統計還有近5成民眾未加入。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣每年編列約300萬元舉辦巡迴篩檢，為30至39歲民眾每3年1次提供免費健檢，近10年扣除重複篩檢人次，衛生局統計還有近5成民眾未加入。（記者王峻祺攝）

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