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    中市計程車春節加價1/28起實施 每趟加收50元

    台中市計程車1月28日至2月6日春節運價每趟次加價50元。（市府提供）

    台中市計程車1月28日至2月6日春節運價每趟次加價50元。（市府提供）

    2022/01/14 12:18

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，台中市計程車循往例在春節期間加收費用，自今年1月28日0時起至2月6日24時止，計程車一律啟用「春節費率」，即每趟次加收50元；2月7日（初七）0時起計程車恢復原收費方式。

    交通局長葉昭甫表示，台中市計程車實施「春節費率」期間，每趟次加收50元自動計入車資，所有計程車已全面啟用新表，乘客依計費表跳表金額支付車資，計程車也需使用新式計費表內建功能選取春節加成。

    葉昭甫說，計程車如未選取春節加成鍵者，僅能依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，乘客只要支付計費表上所顯示的車資，避免計費表顯示車資後又額外加收費用產生爭議。

    此外，為避免外籍人士乘車時因語言隔閡造成溝通困擾，交通局已印製3國語言（中、英、日）的收費說明貼紙，今年也特別準備韓國、泰國、印尼、越南等4個國家語言宣傳單，並發放至台中市計程車公（工）會、合作社，供計程車駕駛索取並張貼於車內明顯處；交通局也請公（工）會加強宣導，提升春節期間服務品質。

    為督促計程車業者遵守計程車收費規定，交通局請民眾共同監督計程車業者，下車請向駕駛索取乘車證明外，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，可向警察局（04-23296670、23293337）或1999話務中心反映。交通局呼籲，防疫期間，請民眾搭公共運具確實配合防疫戴口罩、掃描QR Code實名制登記，共同守護搭乘環境。

    台中市計程車1月28日至2月6日春節運價每趟次加價50元。（市府提供）

    台中市計程車1月28日至2月6日春節運價每趟次加價50元。（市府提供）

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