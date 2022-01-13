春節連假台86、台17湧車潮 台南地區替代路線看過來

今年春節過年期間，台八六線歸仁到關廟路段的替代道路路線。（公路總局五工處提供）

2022/01/13 19:30

〔記者王俊忠／台南報導〕今年春節過年年假長達9天，交通部公路總局第五區養工處、嘉義區監理所等單位評估台86線歸仁到關廟路段、台17線五王大橋到北門路段，可能出現車潮狀況，提供替代路線行駛；台61線規劃為台南到新竹的國道替代道路，提醒民眾留意並多利用大眾交通運輸工具。

公路總局五工處表示，今年春節連假從1月29日起至2月6日共9天，為紓解台86線歸仁到關廟車潮，將於連假期間每日8-12時於5K台南、10K上崙東行入口匝道儀控管制，並由南市警方管制台86線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行欲以迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，都將導引至182線接台19甲線再轉往國道3號關廟交流道。

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為維持道路通暢，春節期間原則停止施工，但仍有北門「台61線王爺港橋改善工程」、新營「台1線急水溪橋橋梁改建工程」及將軍-北門「台61線南鯤鯓橋至華安橋等9座橋整修工程」等工區無法恢復，請民眾遵守現場管制，行經施工路段減速慢行、小心駕駛。

五工處表示，為避免台84線北門交流道壅塞，另規劃往台84線及學甲市區的替代道路，建議台17線由南鯤鯓南下往學甲、麻豆方向的民眾，可行駛南9線轉台84線橋下道路至學甲交流道，再匯入台84線繼續東行；或改道171線前往學甲市區。

台61線目前規劃為國道新竹-台南的替代道路，沿線串聯眾多濱海遊憩景點，可連接台78、台82及台84等快速公路，建議民眾可於假期返鄉、出遊安排行駛西濱快速公路。為維護行車安全，五工處更在台61線北門~將軍路段增設緊急避難空間4處，提供用路人在遇到事故時有躲避空間，避免2次傷害。

疏運措施、即時路況可至公路總局網站、智慧化省道即時資訊服務網及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

今年春節過年期間，南市一八二線東行往關廟替代路線。（公路總局五工處提供）

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