為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    司馬庫斯櫻花季實施總量管制 今起開放申請車輛通行證

    司馬庫斯櫻花盛開。（資料照）

    司馬庫斯櫻花盛開。（資料照）

    2022/01/14 09:51

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉2022年「司馬庫斯櫻花季總量管制措施」，預計2月14日到3月6日，於泰崗往司馬庫斯岔路口（竹60線39公里處）實施車輛管制，今（14日）早9點開放申請，假日車輛通行證不到5分鐘已額滿！

    司馬庫斯部落會議表示，依新竹縣政府公告，司馬庫斯部落將於2022年櫻花季期間，實施「總量管制」，期間內駕車進入部落前需事先申請通行證，否則恕無法通行。管制時間從2月14日至3月6日，管制地點是在泰崗往司馬庫斯岔路口（竹60線39公里處），所有車輛只能憑「通行證」進入司馬庫斯部落。

    已預定司馬庫斯部落住宿及露營的遊客量，每日共約500人，部落會主動提供通行證，不需申請通行證，請留意電話或訊息，若有疑問請洽服務中心。

    櫻花季車輛通行證提供當日來回車輛，採預約制，汽車限定50台、機車100台，當日額滿即不再受理申請；鄰近部落二日遊車輛，汽車限定100台。

    總量管制期間，2月13日至3月6日每晚8時至次日清晨6時，除申辦當日住宿、露營遊客及工作人員外，部落園區夜間一律清場。為了道路安全、 環境承載量及遊憩品質，請民眾配合相關管制措施。

    司馬庫斯櫻花盛開。（資料照）

    司馬庫斯櫻花盛開。（資料照）

    司馬庫斯櫻花盛開。（資料照）

    司馬庫斯櫻花盛開。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太平山春節連假旅遊攻略出爐 提醒遊客避開這個車潮高峰期
    2022/01/05 15:47

    太平山春節連假旅遊攻略出爐 提醒遊客避開這個車潮高峰期
    國道客運85折 春節公共運輸優惠多
    2022/01/05 05:30

    國道客運85折 春節公共運輸優惠多

    第16屆2021愛心獎得主揭曉
    收假日湧車潮 侯友宜：已成立應變中心疏導交通
    2021/02/16 10:53

    收假日湧車潮 侯友宜：已成立應變中心疏導交通
    初四出遊人潮湧現 八里左岸、淡水金色水岸、九份不建議前往
    2021/02/15 14:42

    初四出遊人潮湧現 八里左岸、淡水金色水岸、九份不建議前往

    永慶房屋元宇宙 沉浸式賞屋新體驗
    高鐵收假現人潮 黃偉哲車站發送平安福袋
    2021/02/15 12:48

    高鐵收假現人潮 黃偉哲車站發送平安福袋
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播