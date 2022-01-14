司馬庫斯櫻花季實施總量管制 今起開放申請車輛通行證

司馬庫斯櫻花盛開。（資料照）

2022/01/14 09:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉2022年「司馬庫斯櫻花季總量管制措施」，預計2月14日到3月6日，於泰崗往司馬庫斯岔路口（竹60線39公里處）實施車輛管制，今（14日）早9點開放申請，假日車輛通行證不到5分鐘已額滿！

司馬庫斯部落會議表示，依新竹縣政府公告，司馬庫斯部落將於2022年櫻花季期間，實施「總量管制」，期間內駕車進入部落前需事先申請通行證，否則恕無法通行。管制時間從2月14日至3月6日，管制地點是在泰崗往司馬庫斯岔路口（竹60線39公里處），所有車輛只能憑「通行證」進入司馬庫斯部落。

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已預定司馬庫斯部落住宿及露營的遊客量，每日共約500人，部落會主動提供通行證，不需申請通行證，請留意電話或訊息，若有疑問請洽服務中心。

櫻花季車輛通行證提供當日來回車輛，採預約制，汽車限定50台、機車100台，當日額滿即不再受理申請；鄰近部落二日遊車輛，汽車限定100台。

總量管制期間，2月13日至3月6日每晚8時至次日清晨6時，除申辦當日住宿、露營遊客及工作人員外，部落園區夜間一律清場。為了道路安全、 環境承載量及遊憩品質，請民眾配合相關管制措施。

司馬庫斯櫻花盛開。（資料照）

司馬庫斯櫻花盛開。（資料照）

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