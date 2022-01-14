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    境外空污來襲！全台空品皆不佳 僅這個地方倖免

    全台僅恆春測站為「良好」等級。（取自環保署空氣品質監測網）

    全台僅恆春測站為「良好」等級。（取自環保署空氣品質監測網）

    2022/01/14 11:56

    〔記者羅綺／台北報導〕今日受到境外空污影響，全台空品皆不佳，僅屏東恆春測站為「良好」等級。不少人出現眼睛、鼻子癢，流鼻涕等過敏不適反應，。環保署表示，這陣子空品都不佳，請民眾多加小心。

    環保署監資處長張順欽表示，今日受強烈大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外污染南下影響台灣，隨時間由北往南傳輸影響至中南部地區，而中南部地區加上前一日境外及本土污染物累積，污染物濃度偏高。

    根據環保署最新監測結果，北部、花東空品區為「普通」等級；宜蘭、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏品區及馬祖、金門地區達「紅色警示」等級；全台僅屏東恆春測站為「良好」等級。

    由於雲嘉南、高屏空品區達空品二級預警，台電公司今日上午進行兩次降載減排，包括台中電廠、協和電廠、興達電廠、麥寮電廠都減排。

    環保署指出，明日強烈大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，易有污染物累積。宜蘭、花東空品區會好轉為「良好」等級，但高屏空品區依舊維持「紅色警示」等級。

    後天環境風場為偏東風，竹苗以北擴散條件普通，中部以南風速偏弱，擴散條件較差，易有污染物累積，提醒民眾注意。

    週一鋒面通過及東北季風增強，下週二至週三東北季風及華南雲雨區影響，迎風面擴散條件佳，但下風處還是容易累積污染物。

    環保署說，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者注意防範，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩強化自身防護，並隨時留意空氣品質資訊。

    北部、花東空品區為「普通」等級；宜蘭、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏品區及馬祖、金門地區達「紅色警示」等級。（取自環保署空氣品質監測網）

    北部、花東空品區為「普通」等級；宜蘭、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏品區及馬祖、金門地區達「紅色警示」等級。（取自環保署空氣品質監測網）

    高雄大樹測站周圍影像。（取自環保署空氣品質監測網）

    高雄大樹測站周圍影像。（取自環保署空氣品質監測網）

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