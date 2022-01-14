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    台南6空品測站全淪陷 2站清晨PM2.5紫爆

    台南市今晨空氣品質不佳，全市6個測站全部淪陷，均屬「紅害」不良等級。（記者蔡文居攝）

    台南市今晨空氣品質不佳，全市6個測站全部淪陷，均屬「紅害」不良等級。（記者蔡文居攝）

    2022/01/14 08:58

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市空氣品質指標（AQI）今（14日）全市6個測站全出現「紅害」不良等級，空污自13日晚間開始惡化，一直到今天清晨達到最高峰，包括台南、新營、善化、安南、學甲及麻豆等6站於今天上午全數淪陷，均屬「紅害」不良等級。

    其中，主要污染物為PM2.5，以台南和善化兩站最嚴重，今晨雙雙紫爆。台南站於上午7時PM2.5即時濃度達73μg/m3（微克／立方公尺），善化站上午7時74μg/m3，到了上午8時再增至78μg/m3。其他測站則接近紫爆。

    環保局表示，這次是受冷氣團挾帶中國境外污染影響及天候條件等因素，使得今天台灣西部大範圍空氣品質不良，南市府已於7時成立跨局處應變小組，啟動空品惡化應變作業減緩空污，預估上午境外通過後空品狀況逐漸改善。

    環保局提醒市民朋友，上班出門或外出請記得配戴口罩防護，並避免進行戶外劇烈運動。

    環保局長謝世傑表示，13日中午起，一股高濃度境外污染抵達台灣，這波境外污染影響範圍大，且時間長，預估南市今天（14日）「上午」逐步脫離，但隨後因風速減弱，預估污染往「南部」滯留累積，中南部受影響時間將遞延至中午過後才會逐漸減緩；環保局已通知市府18個局處及公所一早一同啟動相關應變作為，減少南市污染源產生造成空品不良。

    台南市今天空品惡化，主要污染物為PM2.5，以台南和善化兩站最嚴重，今晨雙雙紫爆。（擷取自網路）

    台南市今天空品惡化，主要污染物為PM2.5，以台南和善化兩站最嚴重，今晨雙雙紫爆。（擷取自網路）

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