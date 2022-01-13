好心辦壞了事？遷廟下山防老人家上山危險 卻恐被法辦

新竹縣關西鎮金山里蘯耙山山腰的石爺廟3年前遷到現址。（記者黃美珠攝）

2022/01/13 17:15

〔記者黃美珠／竹縣報導〕莫非好心辦壞了事？新竹縣關西鎮金山里「蘯耙山」山腰有座「石爺廟」，相傳清末起就香火鼎盛，3年前，有信眾擔心長輩要爬坡參拜，辛苦且危險，恰巧上山的步道口有顆巨石，經彙整鄉親意見，且擲筊得「石爺」首肯後遷廟改到山腳，並斥資整建、搭遮雨棚避免信眾風吹雨淋，誰知竟被控涉嫌竊佔保安林地，被新竹林管處移送保7總隊第5大隊，依涉嫌違反森林法第51條偵辦。

曾任當地里長、鎮代的金錦義民廟主委徐聰明說，石爺廟在「蘯耙山」腰，相傳清末時在關西馬武督部落開墾的漢人因遭泰雅族人「出草」追擊，情急下躲入前述山腰的大岩石底下而保住小命，他們因此奉這顆大岩石為「救命恩爺」。

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後來又有鄉野奇談說，這顆巨石被當石爺信仰後，每逢有天災地變都會事先發出如巨吼般的聲響示警大家走避，眾人信仰更加虔誠，加上客家族群本就有石爺、石娘文化，對不好撫育的小孩都會送去給石爺石娘當「契子」以求平安健康長大，所以每年除重大節日，農曆2月初二、4月初八、以及8月初二各鄰鄰長都會輪流當爐主舉辦石爺「食福」活動。

徐聰明說，儘管物換星移，老一輩的鄉親仍舊堅信石爺上山參拜，只是坡陡、路滑常讓晚輩擔心。

剛好石爺步道入口處旁有顆罕見巨石。鎮長劉德樑估算，這顆巨石大小相當於是2、3戶連棟2樓高房舍的體積，讓人更覺具有「石爺」的氣場。所以大家才會集資把山腰的石爺廟遷到山腳下來。

劉德樑說，這間「石爺廟」其實就只是在巨石前方鋪整出拜亭，搭了個遮雨棚而已，並沒有過多的設施，沒想到卻惹出竊佔國有地的爭議，新竹林管處和保七日前大張旗鼓到場會勘要求拆除。

為免鄉親人心惶惶，他不排除用公所名義，向國有財產署、新竹林管理處爭取租用或撥用土地，再轉供社區繼續祭祀使用。

新竹林管處表示，他們是去年辦理保安林檢訂，現場測量時發現該廟佔用國有土地約71平方公尺，全境位於1208號土砂捍止保安林地內，其中36平方公尺為該處管理，其他是國產署管的土地。

該處表示，保安林地雖可以依森林法第8條辦理出租、讓與或撥用，但是宮廟不符合出租、讓與或是撥用的資格，已把全案依涉嫌違反森林法第51條移請保7查辦。

新竹縣關西鎮金謹義民廟主委徐聰明（右）說，大家當初是為了老人家參拜安全考量，才把山腰上的石爺廟遷下山腳來。左為關西鎮長劉德樑。（記者黃美珠攝）

石爺步道坡陡路滑，當地鄉親為了長輩參拜安全，才決定遷廟下山。（記者黃美珠攝）

圖左巨石旁就是石爺步道，圖右是新的、發生竊佔保安林地問題的石爺廟。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮長劉德樑（左）估算石爺廟所在的巨石，體積應該有3戶連棟2層樓建築那麼大。（記者黃美珠攝）

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