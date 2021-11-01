業者收贓檜木煉精油 不法獲利逾500萬

保安警察第七總隊，今年發現南投有不肖業者收受檜木，設置工廠提煉精油出售牟利，初估不法獲利逾500萬元。（記者鄭景議攝）

2021/11/01 15:00

〔記者鄭景議／台北報導〕內政部警政署保安警察第七總隊，今年發現南投有不肖業者收受檜木，設置工廠提煉精油出售牟利，警方上月破獲湯男的檜木提煉工廠，查獲2240公斤紅檜漂流木及紅檜木精油13,000cc等贓證物，湯男非法提煉精油販售約10年，初估不法獲利逾500萬元。

警方指出，今年2月接獲線報，得知南投水里地區有不肖業者收受贓檜木設置工廠，提煉精油出售牟利，疑似有盜伐集團於該處活動，立刻組成專案小組，報警南投地檢署指揮辦案。

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經過數月跟監，發現工廠湯姓老闆長期收受來源不明檜木，並於疫情趨緩後，即收贓大量紅檜漂流木製作精油，警方見時機成熟，10月7日持搜索票於南投水里地區2處所同步搜索查緝，當場發現山老鼠集團的曾姓男子載運檜木漂流木前來交貨，人贓俱獲。

警方當場查獲曾男使用手機、鏈鋸、揹架，並在搜索湯男工廠後，查獲紅檜漂流木2,240公斤及紅檜木精油13,000cc等贓證物。

警方表示，此次所查獲漂流木，都是國有貴重木紅檜，目前檜木精油為市場熱銷產品，500ml紅檜木精油市價可高達新臺幣1萬2,500元，湯嫌非法提煉精油販售約10年之久，獲利逾500萬元；警方訊後將2人以涉嫌森林法罪嫌移送南投地檢署偵辦。

警方表示，此次所查獲漂流木，都是國有貴重木紅檜，目前檜木精油為市場熱銷產品，500ml紅檜木精油市價可高達新臺幣1萬2,500元。（記者鄭景議攝）

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