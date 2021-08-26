打破森林法紀錄！買賣盜伐珍貴林木 集團首腦判2年半重罰3.2億

大批珍貴林木儲木場。（檢方提供）

2021/08/26 19:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署打擊盜伐國有林班地珍貴林木，司法制裁獲重大斬獲，常業買賣牛樟、烏心石、櫸木等台灣珍貴林木集團首腦生技公司負責人林俊雄，昨天（25日）被橋頭地方法院依違反森林法重判2年6月徒刑，併科3億2000萬元天價罰金，打破森林法司法紀錄。

判決指出，林俊雄於2017年6月21日先向鄭姓業者購買遭盜伐、無來源證明的牛樟木等木頭，再於住處以每公噸15萬元轉手再賣給陳姓生技業者，陳姓業者交付定金300萬元，相約7月11日前交貨，以貨櫃從高雄港載運至基隆報關出口，遭專案小組查獲。

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專案小組於2017年8月3日同步在高雄市仁武、大社、旗山、六龜、甲仙及屏東土庫等地區，發動搜索藏放貴重林木儲木場，當場查扣牛樟、烏心石、櫸木等大批珍貴木，集團更趁颱風夜，以貨櫃報關銷贓出境至中國，遭檢方在高雄碼頭攔截到6個貨櫃逾百噸的牛樟。

全案經橋頭地院歷時4年審理，昨天宣判，集團首腦林俊雄被依森林法重判2年6月徒刑，併科3億2000萬元天價罰金，打破森林法司法紀錄。另，鄭姓業者與林俊雄父親（已歿）交易一批烏心石及牛樟木，被判1年徒刑，併科100萬元罰金。全案可上訴。

檢方查扣牛樟珍貴林木，計畫貨櫃出口中國。（檢方提供）

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