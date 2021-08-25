盜木生火害玉山燒12天損失2億 NCC前專委等5人被求處重刑

圖為八通關杜鵑營地森林大火期間，森林護管員清晨到火場救災畫面。（嘉義林管處提供）

2021/08/25 09:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年5月玉山大火燒12天才撲滅，延燒面積79.7公頃，損失達2億元，NCC前專委喬建中等5名登山客稱是不慎踢翻爐火，南投地檢署檢察官經登山現勘，及採衛星影像等資料，查出該場火是喬建中等人砍枯木及撿拾杜鵑營地四周枯損的竹木及餘留的殘材生火引起，起火點在信義鄉境內，檢方將喬建中等5人依違反《森林法》提起公訴，最重刑為7年，因喬等人犯後態度不佳，請法官從重量刑，並將協助受害者求償。

玉山八通關杜鵑營地玉山事業區第52林班地，5月15日晚間起火，燒了12天，延燒面積79.9公頃，嘉義林管處動員總人次910人次、直升機總計83架次，投水量大約為160公噸，當時NCC專委喬建中聲稱是因凌晨煮早餐不慎踢翻爐火，並主動報案，惟遭資深山友打臉，指其說謊。

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南投地檢署由檢察官鄭文正偵辦該案，期間與保七總隊、嘉義林管處和南投縣消防局等人員上山，經5天4夜現勘及民間提供影片和衛星影像，查出喬建中揪4名好友上山，群組對話有人提及生火瓦斯不夠要帶鋸子，喬是領隊並未阻止，當晚在杜鵑營地紮營生火，鍾、彭、吳姓等3人撿拾枯木，其中鍾男用鋸子鋸斷先前不知何人盜伐留在現場的的木塊，並鋸一些倒伏木當木塊，供生火煮晚餐和取暖，隔日凌晨喬建中起床發現營火堆下方腐質層形成悶燒，並引燃地面的玉山箭竹、松針及林木，火勢失控才通報119，卻一發不可收拾。

喬建中等5人在八通關玉山杜鵑營地生活引發森林大火，地上還留有燒木頭的痕跡。（圖由南投地檢署提供）

南投檢方利用多張衛星影像看起火點、延燒面積。（圖由南投地檢署提供）

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