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    宜蘭營養午餐問題連環爆 縣府挨批罰廠商不痛不癢

    宜蘭黨部聯合服務處開記者會，呼籲宜蘭縣政府針對營養午餐問題提出做法。左起為聯合服務處執行長郭稟翰、溪南區主任楊坊翔、總顧問林正芳及立委王婉諭（螢幕）。（時代力量宜蘭縣黨部提供）

    宜蘭黨部聯合服務處開記者會，呼籲宜蘭縣政府針對營養午餐問題提出做法。左起為聯合服務處執行長郭稟翰、溪南區主任楊坊翔、總顧問林正芳及立委王婉諭（螢幕）。（時代力量宜蘭縣黨部提供）

    2022/01/13 14:23

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣接連發生營養午餐問題，時代力量立委王婉諭與宜蘭黨部聯合服務處今（13）日召開記者會，縣府營養午餐招標合約中的違規記點罰款，不符比例原則，不痛不癢；縣長林姿妙把營養午餐列為重要政策目標，縣民將孩子託付給縣長，卻換來躺病床的結果，縣府應盡快提出具體作法，給縣民交代。

    宜蘭縣11月23日發生86名師生因營養午餐食物中毒，12月15日發生雞翅有毛、麵包發霉問題，1月5日發生雞腿不熟導致學生腹痛送醫。

    聯合服務處溪南區主任楊坊翔表示，縣府回應千篇一律，都是加強把關，教育處一再表示營養午餐把關有三級機制，顯然縣府把關機制失能；另，11月事件明顯是廠商衛生安全重大疏失，但縣府公告11月稽查結果，都是「與規定相符」，縣府哪個環節做得不夠？請縣府別再喊口號，要用具體作法告訴家長與學童，究竟要怎麼把關食安。

    聯合服務處總顧問林正芳說，縣府營養午餐招標合約中，違規記點罰款，以記點分數乘以用餐人數，以雞腿未熟為例，被扣5點乘上2500名學生，罰款僅1萬2500元，對廠商不痛不癢；若發現蟑螂、金屬、玻璃、石粒等，都罰3點，同樣以2500名學生計算，罰款1萬元都不到。

    聯合服務處執行長郭稟翰表示，宜蘭縣教師工會呼籲縣府解決學校午餐事務專業人力不足問題，但縣府卻要各校校長率領主任、午餐秘書及家長代表共同組成查驗小組，督查午餐品質，為學童的食安把關，根本是縣府無能，累死三軍。

    時代力量立法委員王婉諭透過視訊出席記者會，她說，我國學校飲食長期有食材安全、營養不均、成本過低問題，時力黨團參考日本法例，已在立院提出學校飲食教育法，執政黨團、民眾黨團也籲共同提修法，她呼籲，下個會期朝野應共同討論，一起守護孩子健康。

    王婉諭說，宜縣營養午餐每生每餐42元，包含食材成本、團膳人事、設備、物流，加上近期物價通膨，廠商成本壓力更大，更可能導致午餐品質下降，籲宜縣擬定午餐費調整機制。

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