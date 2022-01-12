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    宜縣國中小營養午餐接連出包 祭出校長先行試菜把關

    宜蘭縣家長會長協會理事長黃光儀建議，縣內營養午餐餐費調高到52元。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣家長會長協會理事長黃光儀建議，縣內營養午餐餐費調高到52元。（宜蘭縣政府提供）

    2022/01/12 18:58

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學營養午餐去年11月起接連出包，造成百名餘師生身體不適，縣府今天下午召開營養午餐精進2.0研討會達成共識，即日起各校校長必須在學生用餐前半小時先行試菜，為食安把關。

    宜縣府秘書長林茂盛邀集請縣內國中小學校長、午餐秘書、家長團體，齊聚羅東北成國小檢討午餐作業流程與衛生管理，會中確認學生用餐半小時前，校長率領主任、午餐秘書、家長代表共組查驗小組，督查午餐安全，如果品質無虞，便由校長當場試菜。

    此外，縣府教育處、農業處、衛生局執行學校營養午餐聯合稽查，稽查頻率從每月1次提升到3次，校園營養師到中央廚房督廚，原本採用抽查，現在改為每天進廚督導。

    宜蘭縣家長會長協會理事長黃光儀說，宜縣免費營養午餐減輕家長負擔，協會支持這項政策，但每餐餐費僅有42元，對照目前物價已不敷使用，縣府應通盤檢討，他建議提高到52元。

    縣議員楊弘旻認為，營養午餐查驗小組成員中，每天都要安排家長代表陪同查驗，一起關心孩子的用餐品質，若發現瑕疵可當場反映儘速改善，讓查驗工作更具公信力。

    教育處回應，營養午餐查驗小組成員，家長代表是當然成員，會請各校落實，有關餐費調升之議，因涉及預算編列，縣府將開會研議再作評估。

    宜蘭縣營養午餐精進2.0研討會達成共識，即日起校長必須先行試菜，圖為小學生午餐打飯情形。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣營養午餐精進2.0研討會達成共識，即日起校長必須先行試菜，圖為小學生午餐打飯情形。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府今天下午在羅東北成國小召開營養午餐精進2.0研討會。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣政府今天下午在羅東北成國小召開營養午餐精進2.0研討會。（記者江志雄攝）

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