新北第二行政中心動工 侯友宜：2026年完工帶動溪北發展

新北第二行政中心預計2026年完工。圖為完工模擬圖。（新北市政府秘書處提供）

2022/01/13 11:45

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府為平衡區域發展，規劃在三重區捷運先嗇宮站旁興建第二行政中心，今舉行動土典禮。市長侯友宜出席表示，第二行政中心預計2026年12月完工，為地下4層、地上26層建物，有警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局、文化局等單位進駐，預計可容納3千名員工。

侯友宜表示，新北市以新店十四張到蘆南蘆北為南北端點，打造三條微笑曲線，加上板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心的三大軸心，推動整體開發。第二行政中心基地面積約9668平方公尺，可提供約3萬2千坪辦公空間，未來不僅有多局處搬遷至此，還有交控中心、110指揮系統及EOC進駐，以最新科技提升防災、救災效能。

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侯友宜也說，新北市過去仰賴板橋新板特區帶動溪南發展，第二行政中心未來將帶動新莊、三蘆等地區成為發展中心，完工後會有市民廣場、公園及1至6樓空間提供民眾使用，另也開闢公共停車場，預計可提供990輛汽車及3000輛機車停放。

秘書處指出，第二行政中心整體建築工程由國巨投資股份有限公司興建移交，在建築結構上提升耐震係數，當重大災害發生時能提供行政支援。另也邀請日本建築大師丹下憲孝設計大樓外觀，以取得黃金級綠建築及銅級智慧建築為目標，營運階段則朝向碳中和努力。

工務局長詹榮鋒表示，此案由市府與開發單位合作，透過都市計畫變更，回饋公益空間及可建築用地方式捐建第二行政中心辦公大樓，還包括市民廣場、公園及重新路五段串聯至環河路的24公尺計畫道路。

新北市長侯友宜出席第二行政中心動工典禮。（記者周湘芸攝）

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