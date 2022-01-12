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    戶外活動強制全程戴口罩？ 柯文哲：依環境自主判斷

    柯文哲說，國民須有自行判斷能力，若去爬山周遭20公尺都無他人，戴不戴口罩皆可，但若是在戶外區人群密集跳舞，當然就應佩戴口罩。（記者劉信德攝）

    柯文哲說，國民須有自行判斷能力，若去爬山周遭20公尺都無他人，戴不戴口罩皆可，但若是在戶外區人群密集跳舞，當然就應佩戴口罩。（記者劉信德攝）

    2022/01/12 18:11

    〔記者鄭名翔／台北報導〕本土疫情升溫，台北市副市長蔡炳坤指出，台北市將恢復室內外運動須全程配戴口罩，最快週六（15日）實施。台北市長柯文哲說，管制確實須加嚴，尤其針對運動場館、健身房等員工都要加強疫苗接種及PCR篩檢條件，週五正式公布，至於戶外活動是否強制全程配戴口罩，則要由國民依身處環境自主判斷。

    台北市政府今天召開防疫議會討論運動防疫指引，蔡炳坤說，原則上恢復室內外運動「全程佩戴口罩」，包括「打籃球」也要戴，但進行水域活動可不必佩戴口罩，例如游泳池、烤箱、水療設備、三溫暖、蒸氣室、冷熱水池等，至於比賽選手是否應追加第三劑疫苗尚在討論中。

    柯文哲主持台北市防疫記者會時說，依據科學基礎加強運動方面的防疫管制規範，尤其針對運動中心、健身房的員工作為提供服務者，有義務加強包括疫苗、篩檢條件等，政府將對此部分加強要求，而顧客原則按照中央標準。

    至於戶外活動是否強制全程配戴口罩，柯文哲重申，國民須有自行判斷能力，若去爬山周遭20公尺都無他人，戴不戴口罩皆可，但若是在戶外區人群密集跳舞，當然就應佩戴口罩，因此，防疫仍靠國民自覺，謹守戴口罩、勤洗手、保持社交距離的3原則。

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