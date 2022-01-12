幼童何時接種COVID-19疫苗？ 李秉穎：可望下半年開打

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（12日）表示，今年下半年可望讓5到11歲兒童打新冠疫苗。 （記者邱芷柔攝）

2022/01/12 16:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內出現2歲以下幼童感染Omicron，此次桃機相關群聚，目前累計已有至少4名5歲以下確診，對於國內5至12歲族群是否比照美國列入武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種行列，對此衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（12日）表示，今年下半年可望讓5到11歲兒童打新冠疫苗。

李秉穎指出，國外如美國、歐盟有授權BNT及莫德納疫苗，開放12歲以下兒童施打，若國內要比照辦理，食藥署要先授權，ACIP才會開會討論，他個人預計，應該下半年可望讓5到11歲兒童接種CPVID-19疫苗。

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李秉穎也說，兒童染疫後重症的情形非常少見，像是幼兒園等年齡的孩童，死亡率是全年齡層最低，因此孩童不是緊急要施打的族群，不過面對社區感染下，孩童也會成為傳染鏈，因此終究都要接種。

李秉穎今天出席台灣疫苗推動協會記者會，李秉穎分析疫情，他表示大家都說新冠疫情會「流感化」，但他認為會是「感冒化」，他舉例，流感每年維持一定比例的重症，然而新冠病毒轉向感冒化，重症減少，染疫者多是輕症並以上呼吸道症狀為主。

李秉穎也直言，COVID-19疫情已邁入第三年，醫學史上沒有遇過這麼麻煩的病毒，由於病毒有潛伏期，因此農曆春節前後都不能鬆懈，民眾可在家中團聚、到戶外活動， 但仍要避免前往人多的室內場域。至於「何時能出國？」他認為仍要等疫情趨緩邊境才有完全開放的可能。

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