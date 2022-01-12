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    首頁　>　生活

    本土+4 境外移入暴增92例

    2022/01/12 14:14

    〔記者林惠琴／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，本土病例再新增4例。此外，隨著春節返台人潮進入高峰，昨入境8個航班與居家檢疫確診者，境外移入大增92例。

    新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲；境外移入個案為25例男性、27例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（34例）、越南、澳大利亞及菲律賓（各4例）、阿拉伯聯合大公國（2例）、德國、法國及英國（各1例）移入；另41例調查中。入境日介於去年12月28日至今年1月11日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計17559例確診，分別為2854例境外移入，14651例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

    其中，850例死亡，包含838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

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    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，本土病例再新增4例。此外，隨著春節返台人潮進入高峰，昨入境8個航班與居家檢疫確診者，境外移入大增92例。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，本土病例再新增4例。此外，隨著春節返台人潮進入高峰，昨入境8個航班與居家檢疫確診者，境外移入大增92例。（指揮中心提供）

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