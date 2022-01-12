為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    避免群聚 鄭文燦宣佈全市國小戶外教學、畢業旅行全面取消

    鄭文燦表示，為了避免群聚，桃市國小、公幼提早一週放寒假，戶外教學、畢業旅行同步取消。（桃園市政府提供）

    鄭文燦表示，為了避免群聚，桃市國小、公幼提早一週放寒假，戶外教學、畢業旅行同步取消。（桃園市政府提供）

    2022/01/12 17:16

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園機場群聚感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）事件，確診者累計已達41例，其中5例為國小以下孩童，也造成3所國小因此停課14天，考量桃機群聚疫情燒不停，除昨天宣布全市公、私立國小寒假提前至14日開始，市長鄭文燦今天於桃園市疫情說明記者會中宣佈，全市國小與公幼的戶外教學、畢業旅行全面取消，同時建議中央參考國外開放7歲以上孩童接種疫苗。

    鄭文燦表示，市府局處相關活動將視疫情狀況來調整，目前大型活動縮小或取消，國小、公幼提早放寒假就是避免群聚風險，正因為有3校的學童確診，所以同步取消的還有戶外教學、畢業旅行。

    他提及，目前國內7至12歲孩童仍無法接種疫苗，也建議中央流行疫情指揮中心是否能參考國外有些國家，為7至12歲孩童施打疫苗的政策進行相關評估。由於這次的Omicron病毒，逐漸流感化、輕症化，傳播力很強，讓孩童容易確診，勢必得做相關預防性措施。

    鄭說，除市府單位，其他各機構都應該提高防疫的警覺跟規範，口罩要戴好戴滿、第三劑要打好打滿，該做的量測體溫、酒精消毒，一樣都不能少，在春節之前入境確診的個案不斷累積、不斷攀升，代表社區的風險是有的，每一天都是考驗，每個個案都要追蹤到底，因此要請大家都要提高警覺，不只是安親班、課輔班等等。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抗議政府放寬學校防疫規定 法國教師13日大罷工
    2022/01/12 17:11

    抗議政府放寬學校防疫規定 法國教師13日大罷工
    南韓學者：Omicron沒有Delta嚴重 應鬆綁醫療人員防疫措施
    2022/01/12 17:08

    南韓學者：Omicron沒有Delta嚴重 應鬆綁醫療人員防疫措施

    什麼是台南時間 多的是你不知道的事
    護理師男友病毒量升高 羅一鈞：研判可能遭護理師傳染
    2022/01/12 16:53

    護理師男友病毒量升高 羅一鈞：研判可能遭護理師傳染
    Omicron肆虐德國 單日確診破8萬例創大流行來新高
    2022/01/12 16:38

    Omicron肆虐德國 單日確診破8萬例創大流行來新高

    善用年終理財 十年身價翻一倍
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播