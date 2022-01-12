避免群聚 鄭文燦宣佈全市國小戶外教學、畢業旅行全面取消

鄭文燦表示，為了避免群聚，桃市國小、公幼提早一週放寒假，戶外教學、畢業旅行同步取消。（桃園市政府提供）

2022/01/12 17:16

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園機場群聚感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）事件，確診者累計已達41例，其中5例為國小以下孩童，也造成3所國小因此停課14天，考量桃機群聚疫情燒不停，除昨天宣布全市公、私立國小寒假提前至14日開始，市長鄭文燦今天於桃園市疫情說明記者會中宣佈，全市國小與公幼的戶外教學、畢業旅行全面取消，同時建議中央參考國外開放7歲以上孩童接種疫苗。

鄭文燦表示，市府局處相關活動將視疫情狀況來調整，目前大型活動縮小或取消，國小、公幼提早放寒假就是避免群聚風險，正因為有3校的學童確診，所以同步取消的還有戶外教學、畢業旅行。

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他提及，目前國內7至12歲孩童仍無法接種疫苗，也建議中央流行疫情指揮中心是否能參考國外有些國家，為7至12歲孩童施打疫苗的政策進行相關評估。由於這次的Omicron病毒，逐漸流感化、輕症化，傳播力很強，讓孩童容易確診，勢必得做相關預防性措施。

鄭說，除市府單位，其他各機構都應該提高防疫的警覺跟規範，口罩要戴好戴滿、第三劑要打好打滿，該做的量測體溫、酒精消毒，一樣都不能少，在春節之前入境確診的個案不斷累積、不斷攀升，代表社區的風險是有的，每一天都是考驗，每個個案都要追蹤到底，因此要請大家都要提高警覺，不只是安親班、課輔班等等。

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