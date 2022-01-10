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    桃機群聚案確診+6 足跡有各賣場、仁海宮還有步道

    桃市府新聞處長詹賀舜說明相關足跡。（圖由桃市府提供）

    桃市府新聞處長詹賀舜說明相關足跡。（圖由桃市府提供）

    2022/01/10 16:27

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心公布國內新增6例本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）案例，全為桃園國際機場群聚感染事件的新增案例，除了新增2名行李車服務員二採確診，光是行李車服務員和居服員夫妻的傳播鏈，就衍伸出職場的同事、乾妹妹、兒子、兒子安親班同學等4例，同時也讓中壢區2國小自即日起停課14天至寒假，中壢區2國中今天預防性停課一天，另名行李車服務員孩子就讀龜山區某國中今天下午臨時預防性停課並採檢，至於復課與否將待採檢結果出爐。

    市府也公布包括清潔員、行李車服務員、居服員等確診者的足跡，分別是本月3日下午1點36分至8日晚間9點，3日有中壢區全聯中壢元化門市、仁海宮、大園區楊記排骨酥；4日有大園區客滿座麵食館、中華電信大園服務中心、蘆竹區五酒桶山步道、SOGO百貨中壢店、大園區TOYOTA大園區服務廠、桃園區金弘笙汽車百貨桃園經國店；5日有家樂福中原店、大園區加元氣水果行、懿修速味、5059桃園客運往機場貨運站；6日有第一銀行內壢分行；7日有桃園區伊絲碧媞化妝品公司、小北百貨龍岡店、全聯中壢廣州門市；8日中壢區環中藥局、八德區大同里辦公處旁。

    市府新聞處長詹賀舜呼籲，民眾若有與上述足跡重疊部分，請自即日起進行14天的自我健康監測，或可至醫院、臨時社區採檢站篩檢。

    相關新聞請見︰

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    桃市府也提供清潔員、行李車服務員、居服員等確診個案足跡，呼籲民眾若有足跡重疊之處，請自我進行14天健康監測或可至醫院、採檢站篩檢。（圖由桃園市政府提供）

    桃市府也提供清潔員、行李車服務員、居服員等確診個案足跡，呼籲民眾若有足跡重疊之處，請自我進行14天健康監測或可至醫院、採檢站篩檢。（圖由桃園市政府提供）

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