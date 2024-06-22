台灣去年5縣市海岸遭廢油污染案 法國專家這樣分析...

針對綠島楠仔湖地區的油污問題，法國專家建議人工刮除比較厚的油污後，逐年追蹤。（海保署提供）

2024/06/22 11:03

〔記者洪定宏／高雄報導〕去年12月1日起，台灣新北、基隆、宜蘭、台東、屏東等5縣市的海岸遭廢油污染，油污大多數附著在岩礁，雖然已多數清除，但仍未查獲肇事者，特別是台東縣綠島楠仔湖地區因地勢險峻，機具難以抵達，清除工作困難重重。

海保署採集綠島楠仔湖地區的油污樣本，今年5月利用參訪考察的機會，向法國水域意外污染事故研究調查中心（英文簡稱Cedre）請益。法國專家分析後認為，該油污為重燃油，非船艙排放廢油，且已部分自然降解，建議人工刮除比較厚的油污後，逐年追蹤。

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海保署表示，去年根據台東縣綠島鄉柚子湖、基隆潮境及新北馬崗潮間帶、屏東縣九鵬海岸礁岩及查獲油瓶等樣本檢驗結果，台東案為輕質油和重質油摻混後的廢油，疑似載運原油輪船洗艙後的廢油，跟基隆案「極可能是同一類」。至於屏東案採集的2種油品，經檢測都屬不同類型、混摻後的廢重油，跟台東案與基隆案也不同。

針對綠島部分，遭污染的地點包括柚子湖、燕子洞、楠仔湖、北方將軍岩至慈航宮岸際礁石、朝日溫泉岸際、綠島燈塔岸際、烏油窟沙灘（中寮漁港）共7處，已清除6處，僅楠仔湖地區因地勢險峻，機具難以抵達，清除工作困難重重。

綠島楠仔湖地區因地勢險峻，部分油污尚未完全清除。（海保署提供）

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