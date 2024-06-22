高雄鳳山溪泛油污大量死魚 環保局查緝中

鳳山溪黑又臭、泛油污，造成大量死魚，水利局派員打撈死魚。（記者陳文嬋攝）

2024/06/22 11:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪連3天黑又臭、泛油污，造成大量死魚，環保局迄今未查獲偷排，水利局派員打撈約5千隻死魚，並引山仔頂溝滯洪池水，挹注鳳山溪改善水質；地方希望市府不只拚經濟，更要顧好民眾生活品質。

北門里河川巡守隊每天巡查鳳山溪，發現溪水連3日變黑色，且傳惡臭、泛油污，通報市府環保局查緝，尤其上游鳳山圳變成黑龍江，沿線坔埔排水等出水口泡泡多，明顯有人偷排，沿線出現大量魚屍，以博愛橋下往南死魚較多。

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環保局據報連3天展開查緝，迄今未查獲偷排；水利局於濟安等橋下，佈設多條攔污索，並派員打撈死魚，已打撈約5千隻死魚，重約1670公斤，將持續清除死魚。

水利局也於鳳山溪沿線佈設移動式抽水機，引山仔頂溝滯洪池水，挹注鳳山溪改善水質；並於鳳山溪下游濟安橋至大智橋進行清淤作業，預計6月底清淤完成，後續也將辦理博愛橋清淤工程，改善鳳山溪淤積情形。

守護大東公園協會理事長林南勝表示，鳳山溪一連3天變成黑色，且臭氣沖天宛如臭水溝，整條河面泛油污，要求市府勤抓偷排，並加強改善水質，原本鳳山溪很美，民眾到大東公園散步運動，也能欣賞鳳山溪美景，可惜如今變成黑龍江，希望市府不只拚經濟，更應提供優質水環境，顧好民眾生活品質。

鳳山溪黑又臭、泛油污，造成大量死魚，水利局派員打撈死魚。（記者陳文嬋攝）

水利局引山仔頂溝滯洪池水，挹注鳳山溪改善水質。（記者陳文嬋攝）

鳳山溪連3天黑又臭、泛油污。（記者陳文嬋攝）

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